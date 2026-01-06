Трамп не виключає, що йому доведеться знову ввести війська США у Венесуелі

Дональд Трамп. Фото ілюстративне: Reuters

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США не воюють з Венесуелою, але не виключив повторної військової операції. Трамп обговорив подальший шлях розвитку подій у Венесуелі, зокрема, коли відбудуться вибори та можливості для нафтових компаній.

Про це американський лідер повідомив в інтерв'ю NBC News.

Подальша судьба Венесуели

У Венесуелі не буде нових виборів протягом наступних 30 днів, заявив президент Дональд Трамп в інтерв'ю NBC News через два дні після того, як американські війська захопили лідера цієї країни Ніколаса Мадуро.

"Спочатку нам потрібно виправити ситуацію в країні. Вибори неможливі. Люди навіть не зможуть проголосувати. Ні, це займе певний час. Ми маємо… ми повинні відновити здоров’я країни", — сказав американський президент про можливість голосування наступного місяця.

За його словами, США можуть направити зусилля нафтових компаній щодо відновлення енергетичної інфраструктури країни — проект, який, за його словами, може тривати менше 18 місяців. Лідер Сполучених Штатів також наполягав, що США не воюють з Венесуелою.

"Ні, це не так. Ми воюємо з тими, хто торгує наркотиками. Ми воюємо з тими, хто випускає своїх ув’язнених із в’язниць у нашу країну, а також своїх наркозалежних і пацієнтів психіатричних лікувальних закладів до нашої країни", — зазначив Трамп.

Він наголосив, що США можуть розпочати друге військове вторгнення до Венесуели, якщо віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес припинить співпрацю з американськими чиновниками, але сказав, що не вважає це необхідним. Очільник Білого дому також натякнув, що з самого спочатку очікував, що йому доведеться знову ввести американські війська.

"Ми готові це зробити. Насправді, ми передбачали це", — сказав він.

Трамп назвав групу американських чиновників, зокрема: державного секретаря Марко Рубіо, міністра війни Піта Хегсета, заступника керівника апарату Білого дому Стівена Міллера та віце-президента Джей Ді Венса, які допомагатимуть контролювати процеси у Венесуелі.

Нагадаємо, що Трамп розкрив плани щодо Мексики та Куби. Він натякнув на можливі військові дії та зміну влади у цих країнах, як у Венесуелі.

