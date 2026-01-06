Відео
Україна
Головна Новини дня Віце-президентка Венесуели змінила тон — хоче дружити з Трампом

Віце-президентка Венесуели змінила тон — хоче дружити з Трампом

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 05:24
Делсі Родрігес офіційно тимчасово замінила Мадуро і пропонує Трампу збалансовані відносини
Віце-президентка Венесуели Делсі Родрігес. Фото: Reuters

Віце-президент Венесуели Делсі Родрігес прийняла присягу і офіційно стала виконувачкою обов'язків президента Венесуели. Її зухвальний тон заяв на адресу США різко змінився після цього — тепер пропонує Трампу "збалансовані відносини".

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Присяга та нові депутати Венесуели

Як повідомляє Reuters, Родрігес, 56-річна трудова юристка, відома тісними зв'язками з приватним сектором і відданістю правлячій партії, була приведена до присяги своїм братом Хорхе, який очолює законодавчий орган національної асамблеї.

Також були приведені до присяги 283 депутати, обрані минулого травня. Лише невелика кількість з них класифікується як опозиція — більшість опозиції, особливо фракція під керівництвом лауреата Нобелівської премії Мачадо, бойкотувала конкурс.

Різка зміна риторики Родрігес

Після присяги Родрігес, яка вимагала у Трампа звільнити Мадуро та звинувачувала у викраденні президента, тепер у соцмережах заявила, що Венесуела буде "пріоритетизувати" рух до "збалансованих і поважних міжнародних відносин" зі США та регіоном.

Раніше стало відомо, що ринок нафти показав незначне зниження після подій у Венесуелі. Інвестори реагують без паніки, бо нафтові обсяги країни давно вже не визначають глобальну картину.

Тим часом Дональд Трамп різко висловився щодо Мексики та Куби. Він натякнув на можливі військові дії та зміну влади у цих країнах.

США Дональд Трамп політики Венесуела Ніколас Мадуро
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
