Делси Родригес официально временно заменила Мадуро и предлагает Трампу сбалансированные отношения

Вице-президент Венесуэлы сменила тон — хочет дружить с Трампом
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес приняла присягу и официально стала исполняющей обязанности президента Венесуэлы. Ее дерзкий тон заявлений в адрес США резко изменился после этого — теперь предлагает Трампу "сбалансированные отношения".
Об этом сообщает CNN.
Присяга и новые депутаты Венесуэлы
Как сообщает Reuters, Родригес, 56-летняя трудовая юристка, известная тесными связями с частным сектором и преданностью правящей партии, была приведена к присяге своим братом Хорхе, который возглавляет законодательный орган национальной ассамблеи.
Также были приведены к присяге 283 депутата, избранные в прошлом мае. Лишь небольшое количество из них классифицируется как оппозиция — большинство оппозиции, особенно фракция под руководством лауреата Нобелевской премии Мачадо, бойкотировала конкурс.
Резкая смена риторики Родригеса
После присяги Родригес, которая требовала у Трампа освободить Мадуро и обвиняла в похищении президента, теперь в соцсетях заявила, что Венесуэла будет "приоритетизировать" движение к "сбалансированным и уважительным международным отношениям" с США и регионом.
Ранее стало известно, что рынок нефти показал незначительное снижение после событий в Венесуэле. Инвесторы реагируют без паники, потому что нефтяные объемы страны давно уже не определяют глобальную картину.
Между тем Дональд Трамп резко высказался относительно Мексики и Кубы. Он намекнул на возможные военные действия и смену власти в этих странах.
