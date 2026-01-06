Видео
Україна
Вице-президент Венесуэлы сменила тон — хочет дружить с Трампом

Вице-президент Венесуэлы сменила тон — хочет дружить с Трампом

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 05:24
Делси Родригес официально временно заменила Мадуро и предлагает Трампу сбалансированные отношения
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Фото: Reuters

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес приняла присягу и официально стала исполняющей обязанности президента Венесуэлы. Ее дерзкий тон заявлений в адрес США резко изменился после этого — теперь предлагает Трампу "сбалансированные отношения".

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Присяга и новые депутаты Венесуэлы

Как сообщает Reuters, Родригес, 56-летняя трудовая юристка, известная тесными связями с частным сектором и преданностью правящей партии, была приведена к присяге своим братом Хорхе, который возглавляет законодательный орган национальной ассамблеи.

Также были приведены к присяге 283 депутата, избранные в прошлом мае. Лишь небольшое количество из них классифицируется как оппозиция — большинство оппозиции, особенно фракция под руководством лауреата Нобелевской премии Мачадо, бойкотировала конкурс.

Резкая смена риторики Родригеса

После присяги Родригес, которая требовала у Трампа освободить Мадуро и обвиняла в похищении президента, теперь в соцсетях заявила, что Венесуэла будет "приоритетизировать" движение к "сбалансированным и уважительным международным отношениям" с США и регионом.

Ранее стало известно, что рынок нефти показал незначительное снижение после событий в Венесуэле. Инвесторы реагируют без паники, потому что нефтяные объемы страны давно уже не определяют глобальную картину.

Между тем Дональд Трамп резко высказался относительно Мексики и Кубы. Он намекнул на возможные военные действия и смену власти в этих странах.

США Дональд Трамп политики Венесуэла Николас Мадуро
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
