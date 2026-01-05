Відео
Трамп розкрив плани щодо Мексики та Куби — що сказав

Трамп розкрив плани щодо Мексики та Куби — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 15:42
Трамп розкрив плани щодо Мексики та Куби після військової операції у Венесуелі
Дональд Трамп. Фото ілюстративне: Reuters

Президент США Дональд Трамп різко висловився щодо Мексики та Куби. Він натякнув на можливі військові дії та зміну влади у цих країнах на тлі нещодавньої військової операції у Венесуелі.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Трамп про Мексику та Кубу

Президент США заявив, що Мексика має навести лад, тому що через неї масово проникають мігранти. Він додав, що США прагнуть створити навколо себе "життєздатні та успішні країни, де може вільно видобуватися нафта".

"І, до речі, треба щось робити з Мексикою. Мексика має взяти себе в руки, бо вони проходять через Мексику, і нам доведеться щось вжити. Ми б хотіли, щоб Мексика це зробила, вони здатні на це, але, на жаль, картелі в Мексиці дуже сильні", — заначив Трамп.

Очільник Сполучених Штатів заявив, що неодноразово пропонував президенту Мексики Клаудії Шейнбаум допомогу американських військ, але "вона трохи боїться". Також президент США додав, що не розглядає військових дій проти Куби, але що вона "впаде сама по собі".

"Куба завжди дуже залежала від Венесуели. Звідти вони брали свої гроші і захищали Венесуелу, але в цьому випадку це не дуже добре спрацювало. Знаєте, багато кубинців втратили життя минулої ночі. … Вони захищали Мадуро. Це був невдалий крок", — сказав глава американської держави.

Нагадаємо, що лідер США допустив можливість проведення військової операції США в Колумбії. Коментуючи діяльність її президента Густаво Петро, Трамп різко розкритикував колумбійського лідера. 

Раніше ми також інформували, що Трамп зізнався, що Америку цікавлять нафта та ресурси Венесуели. Опозицію країни він вважає заслабкою, тому США візьмуть управління на себе.

США Дональд Трамп Куба Мексика Венесуела
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
