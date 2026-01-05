Відео
Україна
Головна Новини дня Трамп буде контролювати Венесуелу — що заявив про вибори в країні

Трамп буде контролювати Венесуелу — що заявив про вибори в країні

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 06:54
США не будуть гратися в демократію у Венесуелі, а візьмуть управління на себе, заявив Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зізнався, що Вашингтон цікавлять нафта та ресурси Венесуели, а опозицію він вважає заслабкою без його підтримки. Сполучені Штати не будуть гратися в демократію у Венесуелі, а візьмуть управління на себе.

Про це лідер США зазначив в інтерв'ю New York Post.

Читайте також:

Нафта в обмін на порядок

Пріоритет — не вибори, а стабілізація та доступ до ресурсів. Трамп констатував: Венесуела перебуває у вільному падінні. Він назвав її "країною третього світу", яка готова до повного провалу і краху. Тому Вашингтон має втрутитися.

"Ми повинні керувати країною з дотриманням закону та порядку. Ми повинні керувати там, де ми можемо скористатися економічними перевагами... а саме цінною нафтою та іншими цінними речами", — наголосив глава Білого дому.

Опозиція без підтримки

Трамп також скептично оцінив шанси місцевих політиків самостійно виправити ситуацію. Під роздачу потрапила навіть лідерка опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо. Президент США вважає, що вона не має реальної підтримки народу.

"Вона могла б виграти вибори лише за умови, що я її підтримаю", — самовпевнено заявив Трамп, хоча й додав, що особисто Мачадо йому подобається.

Нагадаємо, напередодні американські силовики демонстративно провезли колишнього диктатора Венесуели Мадуро вулицями Нью-Йорка. Сьогодні має відбутись перше засідання у його справ.

Тим часом стало відомо, хто з представників Білого дому керуватиме Венесуелою поки не відбудеться перехід влади.

опозиція вибори Дональд Трамп нафта Венесуела Ніколас Мадуро
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
