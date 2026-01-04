Затримання Мадуро — силовики США провезли лідера Венесуели вулицями Нью-Йорка — відео

Фургон із Ніколасом Мадуро та його дружиною. Фото: Reuters

У Нью-Йорку відбулися демонстративні заходи безпеки під час доставки колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Американські силовики провезли його вулицями міста у фургоні з відчиненими дверима.

Про це повідомляє Clash Report.

Мадуро постане перед судом у США

Американські військові влаштували демонстрацію під час перевезення венесуельського лідера. Фургон із озброєними силовиками та Мадуро всередині проїхався вулицями Нью-Йорку з відчиненими дверима.

Як повідомляє The Washington Post, експрезидента доставлять до Федерального суду Південного округу Нью-Йорка, де він постане перед судом у межах кримінальної справи.

Судове засідання відбудеться у Нижньому Мангеттені та розпочнеться опівдні за місцевим часом — о 19:00 за київським часом. Справу розглядатиме 92-річний суддя Алвін Геллерстайн — один із найдосвідченіших федеральних суддів США, відомий участю у розгляді низки резонансних процесів.

Нагадаємо, раніше у Білому дому опублікували кадри із затриманим Мадуро після його затримання та доставки до США.

Тим часом стало відомо, хто з представників Білого дому керуватиме Венесуелою поки не відбудеться перехід влади.