Главная Новости дня Силовики США провезли задержанного Мадуро по улицам Нью-Йорка

Силовики США провезли задержанного Мадуро по улицам Нью-Йорка

Дата публикации 4 января 2026 22:47
Задержание Мадуро — силовики США провезли лидера Венесуэлы по улицам Нью-Йорка — видео
Фургон с Николасом Мадуро и его женой. Фото: Reuters

В Нью-Йорке состоялись демонстративные меры безопасности во время доставки бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Американские силовики провезли его по улицам города в фургоне с открытой дверью.

Об этом сообщает Clash Report.

Американские военные устроили демонстрацию во время перевозки венесуэльского лидера. Фургон с вооруженными силовиками и Мадуро внутри проехался по улицам Нью-Йорка с открытыми дверями.

Как сообщает The Washington Post, экс-президента доставят в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, где он предстанет перед судом в рамках уголовного дела.

Судебное заседание состоится в Нижнем Манхэттене и начнется в полдень по местному времени — в 19:00 по киевскому времени. Дело будет рассматривать 92-летний судья Алвин Геллерстайн — один из самых опытных федеральных судей США, известный участием в рассмотрении ряда резонансных процессов.

Напомним, ранее в Белом доме опубликовали кадры с задержанным Мадуро после его задержания и доставки в США.

Между тем стало известно, кто из представителей Белого дома будет руководить Венесуэлой пока не произойдет переход власти.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
