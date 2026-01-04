Видео
Главная Новости дня Стало известно, кто из чиновников США будет руководить Венесуэлой

Стало известно, кто из чиновников США будет руководить Венесуэлой

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 15:07
США временно будут управлять Венесуэлой — кто будет исполнять ключевую роль
Венесуэла. Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

В Соединенных Штатах Америки сообщили, что временно будут руководить Венесуэлой. Госсекретарь Марко Рубио будет выполнять ключевую роль, пока не произойдет переход власти.

Об этом сообщает Bloomberg в воскресенье, 4 января.

Читайте также:

Рубио будет руководить Венесуэлой

После заявления президента Дональда Трампа об управлении США Венесуэлой появилась неопределенность, кто будет ключевым лицом.

Дополнительной путаницы добавило и то, что Белый дом почти не объяснил, как именно будет происходить управление нефтяным государством с населением около 30 миллионов человек.

По словам чиновника США, Рубио возьмет на себя ведущую роль в управлении Венесулой. Известно, что на протяжении всей карьеры он критиковал Николаса Мадуро и его предшественника Уго Чавеса.

По данным СМИ, четкого плана по развертыванию американских войск или гражданской администрации в Венесуэле пока не существует. В то же время Трамп дал понять, что особое внимание сосредотачивает на нефтяном секторе.

"По сути, Трамп пытается контролировать вице-президента Венесуэлы и людей вокруг нее с помощью кнута и пряника, чтобы достичь желаемых результатов для США. Посмотрим, сработает ли это", — сказал вице-президент и старший директор Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Атлантического совета Мэтью Крениг.

Напомним, в результате операции США в Венесуэле погибли по меньшей мере 40 человек. Известно, что среди них есть военные и гражданские.

А Колумбия инициировала заседание Совбеза ООН из-за операции США в Венесуэле и захвата Мадуро.

США Дональд Трамп политики Венесуэла Марко Рубио
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
