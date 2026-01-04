Видео
Операция США в Венесуэле — в результате атаки есть много погибших

Операция США в Венесуэле — в результате атаки есть много погибших

Дата публикации 4 января 2026 13:51
Атака США на Венесуэлу — известно о как минимум 40 погибших
Разрушенная зенитная установка на военной авиабазе Ла-Карлота. Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

В результате атаки Соединенных Штатов Америки на Венесуэлу есть много жертв. Известно, что погибло по меньшей мере 40 человек, включая военных и гражданских.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника.

Погибшие в результате операции США в Венесуэле

Лидер США Дональд Трамп сообщал, что ни один американский военный не погиб в результате операции в Венесуэле. В то же время он предполагал, что некоторые бойцы получили ранения.

А по словам двух чиновников США, которые говорили на условиях анонимности, во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро было ранено около шести солдат.

Сразу после атаки США появилась информация о гибели гражданского жителя в Катия-ла-Мар — прибрежном районе к западу от аэропорта Каракаса. По имеющимся данным, во время штурма города американскими силами авиаудар попал в трехэтажный жилой дом, разрушив его внешнюю стену.

Атака США на Венесуелу
Последствия авиаудара по жилому дому. Фото: The New York Times

Кроме того, в результате этого погибла 80-летняя Роза Гонсалес. Также еще один человек получил серьезные ранения.

Напомним, 3 января в США состоялись протесты после операции в Венесуэле. Люди выступали против похищения Мадуро и его жены.

Также лидер США Дональд Трамп провел пресс-конференцию после операции в Венесуэле. Новини.LIVE собрали ключевые заявления.

США смерть атака ранение Венесуэла
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
