Атака США на Венесуелу — відомо про щонайменше 40 загиблих

Зруйнована зенітна установка на військовій авіабазі Ла-Карлота. Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Внаслідок атаки Сполучених Штатів Америки на Венесуелу є багато жертв. Наразі відомо, що загинуло щонайменше 40 людей, включаючи військових та цивільних.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на високопоставленого венесуельського чиновника.

Загиблі внаслідок операції США у Венесуелі

Лідер США Дональд Трамп повідомляв, що жоден американський військовий не загинув внаслідок операції у Венесуелі. Водночас він припускав, що деякі бійці отримали поранення.

А за словами двох чиновників США, які говорили на умовах анонімності, під час операції із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро було поранено близько шість солдатів.

Одразу після атаки США з’явилася інформація про загибель цивільного мешканця у Катія-ла-Мар — прибережному районі на захід від аеропорту Каракаса. За наявними даними, під час штурму міста американськими силами авіаудар влучив у триповерховий житловий будинок, зруйнувавши його зовнішню стіну.

Наслідки авіаудару по житловому будинку. Фото: The New York Times

Крім того, внаслідок цього загинула 80-річна Роза Гонсалес. Також ще одна людина отримала серйозні поранення.

Нагадаємо, 3 січня у США відбулися протести після операції у Венесуелі. Люди виступали проти викрадення Мадуро та його дружини.

Також лідер США Дональд Трамп провів пресконференцію після операції у Венесуелі. Новини.LIVE зібрали ключові заяви.