Головна Новини дня Стало відомо, хто з посадовців США буде керувати Венесуелою

Стало відомо, хто з посадовців США буде керувати Венесуелою

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 15:07
США тимчасово керуватимуть Венесуелою — хто виконуватиме ключову роль
Венесуела. Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

У Сполучених Штатах Америки повідомили, що тимчасово керуватимуть Венесуелою. Держсекретар Марко Рубіо виконуватиме ключову роль, поки не відбудеться перехід влади.

Про це повідомляє Bloomberg у неділю, 4 січня.

Читайте також:

Рубіо керуватиме Венесуелою

Після заяви президента Дональда Трампа про керування США Венесуелою зʼявилася невизначеність, хто буде ключовою особою.

Додаткової плутанини додало й те, що Білий дім майже не пояснив, як саме буде відбуватися управління нафтовою державою з населенням близько 30 мільйонів осіб.

За словами посадовця США, Рубіо візьме на себе провідну роль у керуванні Венесулою. Відомо, що протягом усієї карʼєри він критикував Ніколаса Мадуро та його попередника Уго Чавеса.

За даними ЗМІ, чіткого плану щодо розгортання американських військ або цивільної адміністрації у Венесуелі поки не існує. Водночас Трамп дав зрозуміти, що особливу увагу зосереджує на нафтовому секторі.

"По суті, Трамп намагається контролювати віцепрезидента Венесуели та людей навколо неї за допомогою батога та пряника, щоб досягти бажаних результатів для США. Побачимо, чи спрацює це", — сказав віцепрезидент і старший директор Центру стратегії та безпеки імені Скоукрофта Атлантичної ради Метью Креніг.

Нагадаємо, внаслідок операції США у Венесуелі загинуло щонайменше 40 людей. Відомо, що серед них є військові та цивільні.

А Колумбія ініціювала засідання Радбезу ООН через операцію США у Венесуелі та захоплення Мадуро.

США Дональд Трамп політики Венесуела Марко Рубіо
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
