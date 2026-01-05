Видео
Главная Новости дня Трамп будет контролировать Венесуэлу — что заявил о выборах

Трамп будет контролировать Венесуэлу — что заявил о выборах

Дата публикации 5 января 2026 06:54
США не будут играть в демократию в Венесуэле, а возьмут управление на себя, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп признался, что Вашингтон интересуют нефть и ресурсы Венесуэлы, а оппозицию он считает слабой без его поддержки. Соединенные Штаты не будут играть в демократию в Венесуэле, а возьмут управление на себя.

Об этом лидер США отметил в интервью New York Post.

Нефть в обмен на порядок

Приоритет — не выборы, а стабилизация и доступ к ресурсам. Трамп констатировал: Венесуэла находится в свободном падении. Он назвал ее "страной третьего мира", которая готова к полному провалу и краху. Поэтому Вашингтон должен вмешаться.

"Мы должны управлять страной с соблюдением закона и порядка. Мы должны управлять там, где мы можем воспользоваться экономическими преимуществами... а именно ценной нефтью и другими ценными вещами", — подчеркнул глава Белого дома.

Оппозиция без поддержки

Трамп также скептически оценил шансы местных политиков самостоятельно исправить ситуацию. Под раздачу попала даже лидер оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо. Президент США считает, что она не имеет реальной поддержки народа.

"Она могла бы выиграть выборы только при условии, что я ее поддержу", — самоуверенно заявил Трамп, хотя и добавил, что лично Мачадо ему нравится.

Напомним, накануне американские силовики демонстративно провезли бывшего диктатора Венесуэлы Мадуро по улицам Нью-Йорка. Сегодня должно состояться первое заседание по его делам.

Тем временем стало известно, кто из представителей Белого дома будет руководить Венесуэлой пока не произойдет переход власти.

