Трамп натякнув про бажання провести військову операцію США в Колумбії

Президент США Дональд Трамп заявив, що можливість проведення американської військової операції в Колумбії "звучить для нього привабливо". Коментуючи ситуацію в Колумбії та діяльність її президента Густаво Петро, Трамп різко розкритикував колумбійського лідера. Він назвав його "хворим чоловіком" і звинуватив у виробництві та постачанні кокаїну до Сполучених Штатів. За словами американського президента, Петро "не буде цим займатися дуже довго".

Про це він сказав, спілкуючись із журналістами на борту літака Air Force One, передає The Guardian.

Під час розмови журналісти уточнили, чи можуть ці заяви означати підготовку американської військової операції на території Колумбії. У відповідь Дональд Трамп зазначив, що така ідея "звучить для нього добре", але не став вдаватися у деталі.

Загострення риторики відбулося на тлі напружених відносин між Вашингтоном і Боготою, які тривають уже кілька місяців. Однією з причин конфлікту стало нарощування військової присутності США в Карибському басейні, а також публічна критика Трампа з боку Густаво Петро, який послідовно виступає проти зовнішньої політики нинішньої адміністрації США.

Колумбійський президент також раніше заявляв, що влада країни проводить масштабні операції з вилучення кокаїну, які, за його словами, не мають аналогів за обсягами. Минулого місяця Петро навіть запросив Дональда Трампа відвідати Колумбію, яка є найбільшим виробником кокаїну, щоб нібито показати йому старання уряду з ліквідації наркокартелів і лабораторій.

У вихідні Петро також виступив із різкою критикою дій США у Венесуелі, назвавши їх втручанням у суверенітет країн Латинської Америки та застерігши від можливої гуманітарної катастрофи. Його заяви щодо американської кампанії проти Венесуели, зокрема дій США проти невеликих суден у Карибському басейні та Тихому океані, викликали різку реакцію Дональда Трампа.

У відповідь американський президент у суботу грубо заявив, що колумбійському лідеру варто "стежити за собою", що стало черговим сигналом подальшого загострення словесного конфлікту між Вашингтоном і Боготою.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що колумбійські війська прибули до кордону з Венесуелою на тлі військової операції США.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що готовий контролювати Венесуелу.

До діалогу зі США висловила готовність віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес, яка після зауваження Трампа різко змінила свою негативну риторику.