Трамп намекнул о желании провести военную операцию США в Колумбии

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможность проведения американской военной операции в Колумбии "звучит для него привлекательно". Комментируя ситуацию в Колумбии и деятельность ее президента Густаво Петро, Трамп резко раскритиковал колумбийского лидера. Он назвал его "больным человеком" и обвинил в производстве и поставках кокаина в Соединенные Штаты. По словам американского президента, Петр "не будет этим заниматься очень долго".

Об этом он сказал, общаясь с журналистами на борту самолета Air Force One, передает The Guardian.

Во время разговора журналисты уточнили, могут ли эти заявления означать подготовку американской военной операции на территории Колумбии. В ответ Дональд Трамп отметил, что такая идея "звучит для него хорошо", но не стал вдаваться в детали.

Обострение риторики произошло на фоне напряженных отношений между Вашингтоном и Боготой, которые продолжаются уже несколько месяцев. Одной из причин конфликта стало наращивание военного присутствия США в Карибском бассейне, а также публичная критика Трампа со стороны Густаво Петро, который последовательно выступает против внешней политики нынешней администрации США.

Колумбийский президент также ранее заявлял, что власти страны проводят масштабные операции по изъятию кокаина, которые, по его словам, не имеют аналогов по объемам. В прошлом месяце Петро даже пригласил Дональда Трампа посетить Колумбию, которая является крупнейшим производителем кокаина, чтобы якобы показать ему старания правительства по ликвидации наркокартелей и лабораторий.

В выходные Петр также выступил с резкой критикой действий США в Венесуэле, назвав их вмешательством в суверенитет стран Латинской Америки и предостерег от возможной гуманитарной катастрофы. Его заявления относительно американской кампании против Венесуэлы, в частности действий США против небольших судов в Карибском бассейне и Тихом океане, вызвали резкую реакцию Дональда Трампа.

В ответ американский президент в субботу грубо заявил, что колумбийскому лидеру стоит "следить за собой", что стало очередным сигналом дальнейшего обострения словесного конфликта между Вашингтоном и Боготой.

Напомним, вчера стало известно, что колумбийские войска прибыли к границе с Венесуэлой на фоне военной операции США.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что готов контролировать Венесуэлу.

К диалогу с США выразила готовность вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, которая после замечания Трампа резко изменила свою негативную риторику.