Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Головна Новини дня Війська Колумбії прибули до кордону з Венесуелою — відео

Війська Колумбії прибули до кордону з Венесуелою — відео

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 18:04
Колумбія стягує війська до кордону з Венесуелою після операції США
Колумбійський солдат на кордоні між Венесуелою та Колумбією. Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez

До кордону з Венесуелою прибули війська те техніка Колумбії. Це сталося після операції Сполучених Штатів Америки проти венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

Про це стало відомо з відео, яке опублікувало Reuters у неділю, 4 січня.

Ситуація на кордоні Колумбії з Венесуелою

Колумбія посилила військову присутність на кордоні з Венесуелою після заяв США про операцію із затримання Ніколаса Мадуро та намір Вашингтона тимчасово встановити контроль над країною.

Президент Колумбії Густаво Петро наголосив на занепокоєнні вибухами та незвичною повітряною активністю у Венесуелі. Він також попередив про зростання напруженості. 

А союзники Мадуро заявили, що контроль у Каракасі зберігається.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, ключову роль в управлінні Венесуелою буде виконувати держсекретар США Марко Рубіо.

Загалом внаслідок операції Штатів у Венесуелі загинуло щонайменше 40 людей. Відомо, що серед них є військові та цивільні.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
