Колумбия стягивает войска к границе с Венесуэлой после операции США

Войска Колумбии прибыли к границе с Венесуэлой — видео
К границе с Венесуэлой прибыли войска и техника Колумбии. Это произошло после операции Соединенных Штатов Америки против венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Об этом стало известно из видео, которое опубликовало Reuters в воскресенье, 4 января.
Ситуация на границе Колумбии с Венесуэлой
Колумбия усилила военное присутствие на границе с Венесуэлой после заявлений США об операции по задержанию Николаса Мадуро и намерении Вашингтона временно установить контроль над страной.
Президент Колумбии Густаво Петро отметил обеспокоенность взрывами и необычной воздушной активностью в Венесуэле. Он также предупредил о росте напряженности.
А союзники Мадуро заявили, что контроль в Каракасе сохраняется.
Напомним, по информации СМИ, ключевую роль в управлении Венесуэлой будет выполнять госсекретарь США Марко Рубио.
Всего в результате операции Штатов в Венесуэле погибли по меньшей мере 40 человек. Известно, что среди них есть военные и гражданские.
