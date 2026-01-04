Колумбия стягивает войска к границе с Венесуэлой после операции США

Колумбийский солдат на границе между Венесуэлой и Колумбией. Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez

К границе с Венесуэлой прибыли войска и техника Колумбии. Это произошло после операции Соединенных Штатов Америки против венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Об этом стало известно из видео, которое опубликовало Reuters в воскресенье, 4 января.

Ситуация на границе Колумбии с Венесуэлой

Колумбия усилила военное присутствие на границе с Венесуэлой после заявлений США об операции по задержанию Николаса Мадуро и намерении Вашингтона временно установить контроль над страной.

Президент Колумбии Густаво Петро отметил обеспокоенность взрывами и необычной воздушной активностью в Венесуэле. Он также предупредил о росте напряженности.

А союзники Мадуро заявили, что контроль в Каракасе сохраняется.

Напомним, по информации СМИ, ключевую роль в управлении Венесуэлой будет выполнять госсекретарь США Марко Рубио.

Всего в результате операции Штатов в Венесуэле погибли по меньшей мере 40 человек. Известно, что среди них есть военные и гражданские.