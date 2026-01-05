Венесуела запропонувала США діалог на тлі погроз Трампа

Делсі Родрігес. Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес значнот пом'якшила свою публічну риторику щодо Сполучених Штатів і заявила про готовність Каракаса до діалогу з американською владою. За її словами, венесуельський уряд запросив США долучитися до спільної підготовки нового порядку денного співпраці між двома країнами.

Делсі Родрігес заявила про готовність до співпраці зі США

З відповідною заявою Родрігес звернулася безпосередньо до президента США Дональда Трампа, наголосивши, що народи регіону заслуговують на мир і діалог, а не на війну. Вона підкреслила, що заклики до мирного врегулювання є незмінною позицією президента Венесуели Ніколаса Мадуро і, за її словами, відображають нинішні настрої венесуельського суспільства.

Віцепрезидентка зазначила, що новий двосторонній порядок денний має бути спрямований на спільний розвиток обох держав у межах міжнародного права та забезпечення мирного співіснування.

Родрігес також заявила, що Венесуела має намір рухатися до збалансованих і шанобливих відносин зі Сполученими Штатами та іншими країнами регіону, водночас наголосивши на праві країни на мир, суверенітет і власне майбутнє.

Нинішні заяви віцепрезидентки Венесуели суттєво відрізняються від її попередніх висловлювань, де вона раніше різко засуджувала дії Сполучених Штатів і звинувачувала Вашингтон у зажорстких силових методах для усунення венесуельського лідера від влади.

Водночас нові заяви пролунали на тлі різко жорсткішої позиції з боку Вашингтона. Як повідомляло видання The Atlantic, президент США Дональд Трамп виступив із публічною погрозою на адресу Делсі Родрігес, заявивши, що у разі, якщо вона "не зробить те, що правильно", їй доведеться заплатити "дуже велику ціну", яка, за його словами, може виявитися навіть більшою, ніж для Ніколаса Мадуро. При цьому Трамп згадав, що Мадуро нині перебуває у тюремній камері в Нью-Йорку.

Нагадаємо, Дональд Трамп також зробив різку заяву щодо правління Венесуелою та назвав ключове, що його цікавить у співпраці. Окрім того, Трамп зазіхнув на Гренландію і заявив про інтерес до захоплення острова.