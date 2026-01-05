Венесуэла предложила США диалог на фоне угроз Трампа

Делси Родригес. Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес значительно смягчила свою публичную риторику в отношении Соединенных Штатов и заявила о готовности Каракаса к диалогу с американскими властями. По ее словам, венесуэльское правительство пригласило США присоединиться к совместной подготовке новой повестки дня сотрудничества между двумя странами.

Об этом сообщает CNN.

С соответствующим заявлением Родригес обратилась непосредственно к президенту США Дональду Трампу, подчеркнув, что народы региона заслуживают мира и диалога, а не войны. Она подчеркнула, что призывы к мирному урегулированию являются неизменной позицией президента Венесуэлы Николаса Мадуро и, по ее словам, отражают нынешние настроения венесуэльского общества.

Вице-президент отметила, что новая двусторонняя повестка дня должна быть направлена на совместное развитие обоих государств в рамках международного права и обеспечения мирного сосуществования.

Родригес также заявила, что Венесуэла намерена двигаться к сбалансированным и уважительным отношениям с Соединенными Штатами и другими странами региона, одновременно подчеркнув право страны на мир, суверенитет и собственное будущее.

Нынешние заявления вице-президента Венесуэлы существенно отличаются от ее предыдущих высказываний, где она ранее резко осуждала действия Соединенных Штатов и обвиняла Вашингтон в жестких силовых методах для устранения венесуэльского лидера от власти.

В то же время новые заявления прозвучали на фоне резко более жесткой позиции со стороны Вашингтона. Как сообщало издание The Atlantic, президент США Дональд Трамп выступил с публичной угрозой в адрес Делси Родригес, заявив, что в случае, если она "не сделает то, что правильно", ей придется заплатить "очень большую цену", которая, по его словам, может оказаться даже большей, чем для Николаса Мадуро. При этом Трамп вспомнил, что Мадуро сейчас находится в тюремной камере в Нью-Йорке.

Напомним, Дональд Трамп также сделал резкое заявление относительно правления Венесуэлой и назвал ключевое, что его интересует в сотрудничестве. Кроме того, Трамп посягнул на Гренландию и заявил об интересе к захвату острова.