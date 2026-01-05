Трамп раскрыл планы по Мексике и Кубе после военной операции в Венесуэле

Дональд Трамп. Фото иллюстративное: Reuters

Президент США Дональд Трамп резко высказался относительно Мексики и Кубы. Он намекнул на возможные военные действия и смену власти в этих странах на фоне недавней военной операции в Венесуэле.

Об этом сообщает CNN.

Трамп о Мексике и Кубе

Президент США заявил, что Мексика должна навести порядок, потому что через нее массово проникают мигранты. Он добавил, что США стремятся создать вокруг себя "жизнеспособные и успешные страны, где может свободно добываться нефть".

"И, кстати, надо что-то делать с Мексикой. Мексика должна взять себя в руки, потому что они проходят через Мексику, и нам придется что-то предпринять. Мы бы хотели, чтобы Мексика это сделала, они способны на это, но, к сожалению, картели в Мексике очень сильны", — отметил Трамп.

Глава Соединенных Штатов заявил, что неоднократно предлагал президенту Мексики Клаудии Шейнбаум помощь американских войск, но "она немного боится". Также президент США добавил, что не рассматривает военных действий против Кубы, но что она "упадет сама по себе".

"Куба всегда очень зависела от Венесуэлы. Оттуда они брали свои деньги и защищали Венесуэлу, но в этом случае это не очень хорошо сработало. Знаете, многие кубинцы потеряли жизни прошлой ночью. .... Они защищали Мадуро. Это был неудачный шаг", — сказал глава американского государства.

Напомним, что лидер США допустил возможность проведения военной операции США в Колумбии. Комментируя деятельность ее президента Густаво Петро, Трамп резко раскритиковал колумбийского лидера.

Ранее мы также информировали, что Трамп признался, что Америку интересуют нефть и ресурсы Венесуэлы. Оппозицию страны он считает слабой, поэтому США возьмут управление на себя.