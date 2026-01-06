Трамп не исключает, что ему придется снова ввести войска США в Венесуэле

Дональд Трамп. Фото иллюстративное: Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США не воюют с Венесуэлой, но не исключил повторной военной операции. Трамп обсудил дальнейший путь развития событий в Венесуэле, в частности, когда состоятся выборы и возможности для нефтяных компаний.

Об этом Трамп сообщил в интервью NBC News.

Дальнейшая судьба Венесуэлы

В Венесуэле не будет новых выборов в течение следующих 30 дней, заявил президент Дональд Трамп в интервью NBC News через два дня после того, как американские войска захватили лидера этой страны Николаса Мадуро.

"Сначала нам нужно исправить ситуацию в стране. Выборы невозможны. Люди даже не смогут проголосовать. Нет, это займет некоторое время. Мы должны... мы должны восстановить здоровье страны", — сказал Трамп о возможности голосования в следующем месяце.

По его словам, США могут направить усилия нефтяных компаний по восстановлению энергетической инфраструктуры страны - проект, который, по его словам, может занять менее 18 месяцев. Лидер Соединенных Штатов также настаивал, что США не воюют с Венесуэлой.

"Нет, это не так. Мы воюем с теми, кто торгует наркотиками. Мы воюем с теми, кто выпускает своих заключенных из тюрем в нашу страну, а также своих наркозависимых и пациентов психиатрических лечебных учреждений в нашу страну", — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что США могут начать второе военное вторжение в Венесуэлу, если вице-президент Венесуэлы Делси Родригес прекратит сотрудничество с американскими чиновниками, но сказал, что не считает это необходимым. Трамп также намекнул, что изначально ожидал, что ему придется снова ввести американские войска.

"Мы готовы это сделать. На самом деле, мы предвидели это", — сказал он.

Трамп назвал группу американских чиновников, в частности: государственного секретаря Марко Рубио, министра войны Пита Хегсета, заместителя руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера и вице-президента Джей Ди Венса, которые будут помогать контролировать процессы в Венесуэле.

Напомним, что Трамп раскрыл планы относительно Мексики и Кубы. Он намекнул на возможные военные действия и смену власти в этих странах, как в Венесуэле.

