Україна
Головна Новини дня РФ захопила б всю Україну — гучна заява Трампа про війну

РФ захопила б всю Україну — гучна заява Трампа про війну

Ua en ru
Дата публікації: 7 січня 2026 19:44
Трамп похвалився, що він завадив РФ захопити всю Україну
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що якби не він, то Росія захопила б усю Україну. А також, що завдяки його втручанню, країни НАТО збільшили витрати на оборону з 2% до 5% ВВП. 

Про це Трамп написав Truth Social у середу, 7 січня.

Трамп заявив, що РФ та Китай не боялись б США, якби не він

"Без моєї участі Росія зараз мала б усю Україну. Пам'ятайте також, що я самотужки закінчив вісім війн, і Норвегія, член НАТО, по-дурному вирішила не вручати мені Нобелівську премію миру. Але це не має значення! Важливо те, що я врятував мільйони життів", — написав він.

Крім того, господар Білого дому наголосив, що РФ і Китай не бояться НАТО без США. США, відновлені ним, — це єдина країна, яку Москва та Пекін "бояться та поважають". 

"Єдина країна, якої Китай і Росія бояться і поважають, — це відбудовані мною Сполучені Штати Америки", — додав Трамп.

Нагадаємо, нещодавно у Білому домі заявили, що мають серйозні плани на Гренландію.

Також Трамп розповів, які має плани щодо Куби та Мексики.

США Китай Дональд Трамп війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
