Президент США Дональд Трамп заявив, що якби не він, то Росія захопила б усю Україну. А також, що завдяки його втручанню, країни НАТО збільшили витрати на оборону з 2% до 5% ВВП.

Про це Трамп написав Truth Social у середу, 7 січня.

"Без моєї участі Росія зараз мала б усю Україну. Пам'ятайте також, що я самотужки закінчив вісім війн, і Норвегія, член НАТО, по-дурному вирішила не вручати мені Нобелівську премію миру. Але це не має значення! Важливо те, що я врятував мільйони життів", — написав він.

Крім того, господар Білого дому наголосив, що РФ і Китай не бояться НАТО без США. США, відновлені ним, — це єдина країна, яку Москва та Пекін "бояться та поважають".

"Єдина країна, якої Китай і Росія бояться і поважають, — це відбудовані мною Сполучені Штати Америки", — додав Трамп.

