Україна
Главная Новости дня РФ захватила бы всю Украину — громкое заявление Трампа о войне

РФ захватила бы всю Украину — громкое заявление Трампа о войне

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 19:44
Трамп похвастался, что он помешал РФ захватить всю Украину
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы не он, то Россия захватила бы всю Украину. А также, что благодаря его вмешательству, страны НАТО увеличили расходы на оборону с 2% до 5% ВВП.

Об этом Трамп написал Truth Social в среду, 7 января.

"Без моего участия Россия сейчас имела бы всю Украину. Помните также, что я самостоятельно закончил восемь войн, и Норвегия, член НАТО, по-дурацки решила не вручать мне Нобелевскую премию мира. Но это не имеет значения! Важно то, что я спас миллионы жизней", — написал он.

Кроме того, хозяин Белого дома подчеркнул, что РФ и Китай не боятся НАТО без США. США, восстановленные им, — это единственная страна, которую Москва и Пекин "боятся и уважают".

"Единственная страна, которой Китай и Россия боятся и уважают, — это отстроенные мной Соединенные Штаты Америки", — добавил Трамп.

Напомним, недавно в Белом доме заявили, что имеют серьезные планы на Гренландию.

Также Трамп рассказал, какие имеет планы относительно Кубы и Мексики.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
