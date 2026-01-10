Відео
Трамп відповів, чи може Путін повторити долю Мадуро

Трамп відповів, чи може Путін повторити долю Мадуро

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 11:52
Трамп відповів, чи готови захопити Путіна за сценарієм Мадуро — деталі
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає необхідним застосування силового сценарію щодо лідера РФ Володимира Путіна. На його думку, війну Росії проти України можливо врегулювати політико-дипломатичним шляхом. 

Про це американський лідер заявив під час зустрічі з керівниками нафтогазових компаній.

Трамп прокоментував можливість проведення "венесуельської операції" проти Путіна

Заява пролунала після того, як лідера США запитали про ініціативу президента України Володимира Зеленського, який раніше запропонував провести в Росії так звану "венесуельську операцію". У Трампа поцікавилися, чи готовий він затримати Путіна за аналогією з арештом президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

"Я не думаю, що це буде необхідно. Я думаю, що у нас завжди були... Я завжди мав з ним чудові стосунки", — сказав Трамп, водночас додавши, що наразі він "дуже розчарований".

Попри це президент США висловив упевненість, що війна проти України зрештою буде врегульована.

"Я дуже розчарований. Я врегулював вісім воєн. Я думав, що ця буде десь у середині списку складності або, можливо, однією з найлегших. Ми зруштою врегулюємо це питання. Я хотів би, щоб ми зробили це швидше, тому що багато людей гине", — додав президент США.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що Росія захопила б всю Україну, якби не його дії.

А також ми писали, що лідерка опозиції Венесуели сказала, що готова віддати Трампу Нобелівську премію миру за арешт Ніколаса Мадуро.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
