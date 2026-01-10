Трамп відповів, чи готови захопити Путіна за сценарієм Мадуро — деталі

Трамп відповів, чи може Путін повторити долю Мадуро
Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає необхідним застосування силового сценарію щодо лідера РФ Володимира Путіна. На його думку, війну Росії проти України можливо врегулювати політико-дипломатичним шляхом.
Про це американський лідер заявив під час зустрічі з керівниками нафтогазових компаній.
Трамп прокоментував можливість проведення "венесуельської операції" проти Путіна
Заява пролунала після того, як лідера США запитали про ініціативу президента України Володимира Зеленського, який раніше запропонував провести в Росії так звану "венесуельську операцію". У Трампа поцікавилися, чи готовий він затримати Путіна за аналогією з арештом президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
"Я не думаю, що це буде необхідно. Я думаю, що у нас завжди були... Я завжди мав з ним чудові стосунки", — сказав Трамп, водночас додавши, що наразі він "дуже розчарований".
Попри це президент США висловив упевненість, що війна проти України зрештою буде врегульована.
"Я дуже розчарований. Я врегулював вісім воєн. Я думав, що ця буде десь у середині списку складності або, можливо, однією з найлегших. Ми зруштою врегулюємо це питання. Я хотів би, щоб ми зробили це швидше, тому що багато людей гине", — додав президент США.
