Марія Коріна Мачадо готова віддати Нобелівську премію Трампу

Лідер опозиції Венесуели готова віддати Нобелівську премію Трампу
Лідерка венесуельскої опозиції Марія Коріна Мачадо зробила заяву. Вона готова віддати свою Нобелівську премію миру президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу.
Про це повідомляє інтервʼю Fox News.
Мачадо вдячна Трампу за "свободу Венесуели"
Боротьба Мачадо за свободу у Венесуелі була відзначена Нобелівською премією миру. І її вона присвятила президенту Дональду Трампу — лідерка венесуельської опозиці заявила, що вона та увесь народ Венесуели готові це зробити, щоб подякувати американському лідеру за арешт Ніколаса Мадуро.
Марія Коріна Мачадо зазначила, що 3 січня увійде в пам'ять як "день, коли справедливість перемогла тиранію" після захоплення американцями диктатора Ніколаса Мадуро .
"Я присвятила її президенту Трампу, бо … він цього заслуговує. Багато людей, більшість людей, казали, що неможливо досягти того, що він щойно зробив, у суботу, 3 січня. Тож, якщо я вірю, що він цього заслуговував у жовтні. Я думаю, що він довів це світові", — пояснила вона.
Мачадо заявила Fox News, що ця подія є історичною та величезним кроком до демократичного переходу в країні.
"Вільна Венесуела" означає, по-перше, союзника з безпеки, який демонтує кримінальний центр Америки та перетворить його на щит безпеки, найсильнішого союзника для демонтажу всіх цих злочинних структур, які завдали стільки шкоди нашому народу та американському народу також", — сказала вона.
Нагадаємо, що Трамп не виключив повторної військової операції у Венесуелі.
Раніше ми також інформували, що зухвальний тон віце-президентки Венесуели Делсі Родрігес в бік Трампа різко змінився.
