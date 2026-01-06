Мария Корина Мачадо готова отдать Нобелевскую премию Трампу

Лидер оппозиции Венесуэлы готова отдать Нобелевскую премию Трампу
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо сделала заявление. Она готова отдать свою Нобелевскую премию мира президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
Об этом сообщает интервью Fox News.
Мачадо благодарна Трампу за "свободу Венесуэлы"
Борьба Мачадо за свободу в Венесуэле была отмечена Нобелевской премией мира. И ее она посвятила президенту Дональду Трампу — лидер венесуэльской оппозиции заявила, что она и весь народ Венесуэлы готовы это сделать, чтобы поблагодарить американского лидера за арест Николаса Мадуро.
Мария Корина Мачадо отметила, что 3 января войдет в память как "день, когда справедливость победила тиранию" после захвата американцами диктатора Николаса Мадуро .
"Я посвятила ее президенту Трампу, потому что ... он этого заслуживает. Многие люди, большинство людей, говорили, что невозможно достичь того, что он только что сделал, в субботу, 3 января. Так что, если я верю, что он этого заслуживал в октябре. Я думаю, что он доказал это миру", — пояснила она.
Мачадо заявила Fox News, что это событие является историческим и огромным шагом к демократическому переходу в стране.
"Свободная Венесуэла" означает, во-первых, союзника по безопасности, который демонтирует криминальный центр Америки и превратит его в щит безопасности, сильнейшего союзника для демонтажа всех этих преступных структур, которые нанесли столько вреда нашему народу и американскому народу также", — сказала она.
Напомним, что Трамп не исключил повторной военной операции в Венесуэле.
Ранее мы также информировали, что дерзкий тон вице-президента Венесуэлы Делси Родригес в сторону Трампа резко изменился.
