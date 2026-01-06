Видео
Україна
Лидер оппозиции Венесуэлы готова отдать Нобелевскую премию Трампу

Лидер оппозиции Венесуэлы готова отдать Нобелевскую премию Трампу

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 14:44
Мария Корина Мачадо готова отдать Нобелевскую премию Трампу
Мария Корина Мачадо. Фото иллюстративное: Reuters

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо сделала заявление. Она готова отдать свою Нобелевскую премию мира президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Об этом сообщает интервью Fox News.

Читайте также:

Мачадо благодарна Трампу за "свободу Венесуэлы"

Борьба Мачадо за свободу в Венесуэле была отмечена Нобелевской премией мира. И ее она посвятила президенту Дональду Трампу — лидер венесуэльской оппозиции заявила, что она и весь народ Венесуэлы готовы это сделать, чтобы поблагодарить американского лидера за арест Николаса Мадуро.

Мария Корина Мачадо отметила, что 3 января войдет в память как "день, когда справедливость победила тиранию" после захвата американцами диктатора Николаса Мадуро .

"Я посвятила ее президенту Трампу, потому что ... он этого заслуживает. Многие люди, большинство людей, говорили, что невозможно достичь того, что он только что сделал, в субботу, 3 января. Так что, если я верю, что он этого заслуживал в октябре. Я думаю, что он доказал это миру", — пояснила она.

Мачадо заявила Fox News, что это событие является историческим и огромным шагом к демократическому переходу в стране.

"Свободная Венесуэла" означает, во-первых, союзника по безопасности, который демонтирует криминальный центр Америки и превратит его в щит безопасности, сильнейшего союзника для демонтажа всех этих преступных структур, которые нанесли столько вреда нашему народу и американскому народу также", — сказала она.

Напомним, что Трамп не исключил повторной военной операции в Венесуэле.

Ранее мы также информировали, что дерзкий тон вице-президента Венесуэлы Делси Родригес в сторону Трампа резко изменился.

оппозиция Дональд Трамп Нобелевская премия Венесуэла Николас Мадуро
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
