Трамп ответил, готов ли захватить Путина по сценарию Мадуро — детали

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает необходимым применение силового сценария в отношении лидера РФ Владимира Путина. По его мнению, войну России против Украины возможно урегулировать политико-дипломатическим путем.

Об этом американский лидер заявил во время встречи с руководителями нефтегазовых компаний.

Заявление прозвучало после того, как лидера США спросили об инициативе президента Украины Владимира Зеленского, который ранее предложил провести в России так называемую "венесуэльскую операцию". У Трампа поинтересовались, готов ли он задержать Путина по аналогии с арестом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Я не думаю, что это будет необходимо. Я думаю, что у нас всегда были... Я всегда имел с ним прекрасные отношения", — сказал Трамп, одновременно добавив, что сейчас он "очень разочарован".

Несмотря на это президент США выразил уверенность, что война против Украины в конце концов будет урегулирована.

"Я очень разочарован. Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эта будет где-то в середине списка сложности или, возможно, одной из самых легких. Мы сдвинемся урегулируем этот вопрос. Я хотел бы, чтобы мы сделали это быстрее, потому что много людей погибает", — добавил президент США.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Россия захватила бы всю Украину, если бы не его действия.

А также мы писали, что лидер оппозиции Венесуэлы сказала, что готова отдать Трампу Нобелевскую премию мира за арест Николаса Мадуро.