Референдум в Україні — як відбуватиметься, чи можливий під час війни та чи голосуватимуть українці за кордоном

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні можуть провести референдум для схвалення мирної угоди з 20 пунктів. Ще одним варіантом є ратифікація. За його словами, гарантії безпеки для України набудуть чинності лише за умови повної ратифікації угоди або її схвалення на референдумі.

Новини.LIVE розповідають, хто може ініціювати референдум, які питання там можна вирішити і скільки голосів потрібно.

Хто може ініціювати референдум

У січні 2021 року в Україні почав діяти закон про референдум. Згідно з документом, президент може призначити референдум, який стосується змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України, а Верховна Рада — питання зміни території. Референдум щодо всіх інших питань проводиться за народною ініціативою та проголошується президентом на вимогу не менше 3 мільйонів громадян.

Проте підписи щодо призначення такого референдуму мають бути зібрані не менш як у двох третинах областей та має бути не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.

Далі зібрані підписи передаються до Центральної виборчої комісії. Вона перевіряє, чи все відповідає закону. Якщо все гаразд, то висновок відправляють президенту.

Тоді глава держави видає указ про проголошення референдуму та призначає дату (останню неділю 60-денного строку). Після цього починається організація голосування, списки учасників тощо, під контролем ЦВК.

Які питання можуть вирішуватися на референдумі

На референдумі можна вирішити такі питання:

внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України. Вони стосуються загальних засад, виборів та референдумів, а також змін до Конституції;

зміна території України;

втрата чинності законів України;

питання, які впливають на долю всього українського народу.

Які питання заборонено виносити на референдум

На референдумі не можна вирішувати питання, що суперечать Конституції та міжнародним нормам, зокрема Загальній декларації прав людини та Конвенції 1950 року.

Забороняється ухвалення питань, спрямованих на ліквідацію незалежності та порушення територіальної цілісності країни. Також не можна вирішувати питання з приводу законопроєктів щодо податків, бюджету, амністії та сфери правоохоронних органів і суду.

Як відбувається референдум

Ініціатор формулює свою пропозицію так, щоб громадяни дали на неї відповідь "так" або "ні". Позиція має бути викладена чітко і зрозуміло.

Важливо! На референдум виноситься лише одне запитання.

Чи голосуватимуть на референдумі українці, які перебувають за кордоном

Зеленський на спільній пресконференції із президентом США Дональдом Трампом після перемовин у Мар-а-Лаго заявив, що українці за кордоном, обов'язково братимуть участь у референдумі щодо територіальних питань, якщо він буде проводитися. Але організація такого голосування вимагатиме часу та підготовки.

Результати референдуму

Референдум буде вважатись таким, що відбувся, якщо участь у голосуванні візьме не менш як 50% виборців, включених до Державного реєстру виборців.

У такому випадку результати не потребуватимуть затвердження.

Проте якщо для питання загальнодержавного значення потрібен закон, то Кабінет Міністрів у шестимісячний строк буде зобов’язаний розробити та внести до парламенту відповідний законопроєкт. Після цього його має розглянути Верховна Рада.

Якщо питання не було підтримано на референдумі, то повторно винести його можна буде лише через рік.

Чи може референдум бути під час війни

Проведення референдуму забороняється під час воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях.

Якщо процес вже розпочався до воєнного чи надзвичайного стану, то він припиняється з дня набрання чинності указом президента України про введення такого стану.

Через 30 днів із моменту припинення чи скасування воєнного чи надзвичайного стану процес всеукраїнського референдуму може розпочатися знову.

Юрист, експерт Центру політико-правових реформ, заступник голови ЦВК України (2007-2018) Андрій Магера в ефірі Ранок.LIVE заявив, що наразі нема предмета для всеукраїнського рефрендуму.

"Тому, що за Конституцією України призначає президент референдум лише в одному разі — якщо парламент затвердив зміни до Конституції до І, ІІІ або ХІІІ розділів. А парламент призначає всеукраїнський референдум, якщо йдеться про зміну територій України, і то не в бік зменшення", — пояснив він.

Магера зазначив, що такі положення прописані в ст. 2 і 157 Конституції України.

Директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко теж вважає, що станом на зараз референдум проводити не можна.

"Чи можна проводити всеукраїнський референдум, якщо частина територій є окупована? Він проводиться на всій території України. Поки що на всій території ми не можемо провести референдум", — пояснив він.

Ще однією з причин є пострійні обстріли.

"Чи можна провести тоді, коли злітають МіГ-31К, запускають "Калібри" чи летять сотні дронів? Абсолютно так ми не можемо провести легітимний референдум, тому, що це питання безпеки. Спостерігачі теж відмовляться приїжджати", — додав експерт.

Хто може перевірити конституційність референдуму

За запитом президента та щонайменше 45 депутатів, Конституційний суд може сказати, чи відповідає Конституції України питання, яке пропонується для винесення на референдум.

Така процедура може тривати до 30 днів. На цей час процедура референдуму призупиняється.

Якщо за висновками Конституційного Суду питання, яке виноситься на референдум, неконституційне, то вся кампанія припиняється того ж дня.

20 пунктів мирної угоди — що відомо

Зеленський озвучив загальний зміст пунктів мирної угоди, яку Україна обговорює із США.

20 пунктів мирного плану:

Суверенітет України буде перепідтверджено. Угода про ненапад між Росією та Україною. Україна отримає міцні гарантії безпеки. Чисельність Збройних сил України лишатиметься на рівні 800 тисяч у мирний час. США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки. Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних закона. Україна стане членом Європейського Союзу у конкретно визначений час. Буде створено міцний пакет глобального розвитку для України, який буде визначено в окремій угоді про інвестиції та майбутнє процвітання. Україні нададуть 800 млрд доларів для відбудови. Україна пришвидшить укладення угоди про вільну торгівлю зі США. Україна залишатиметься без’ядерною державою, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Запорізька атомна електростанція буде експлуатуватися спільно трьома країнами —Україна, США, РФ. Україна та РФ зобов’язуються впроваджувати освітні програми в школах, в усьому суспільстві, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. У Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди буде де-факто визнаною лінією зіткнення. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов’язуються не змінювати ці домовленості силою. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності. Усіх військовополонених, зокрема засуджених російською системою з 2014 року та досі, буде обміняно за принципом всіх на всіх. Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди. За порушення угоди будуть санкції. Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою негайно набуде чинності повне припинення вогню.

Які референдуми вже були в Україні

В Україні за часи незалежності відбулося лише два всеукраїнські референдуми — в 1991 та 2000 роках.

Перший відбувся 1 грудня 1991 року, на якому 90,32% громадян позитивно відповіли на запитання "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?".

Другий референдум пройшов 16 квітня 2000 року і стосувався питання змін до Конституції. Він містив шість питань та стосувався скорочення кількості депутатів до 300, позбавлення їх недоторканності та права вето президента, а також запровадження двопалатної Верховної Ради. Проте парламент результати не закріпив законодавчо.

