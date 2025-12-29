Референдум в Украине — как будет происходить, возможен ли во время войны и будут ли голосовать украинцы за рубежом

Голосование на референдуме. Фото иллюстративное: Опора

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине могут провести референдум для одобрения мирного соглашения из 20 пунктов. Еще одним вариантом является ратификация. По его словам, гарантии безопасности для Украины вступят в силу только при условии полной ратификации соглашения или его одобрения на референдуме.

Новости.LIVE рассказывают, кто может инициировать референдум, какие вопросы там можно решить и сколько голосов нужно.

Реклама

Читайте также:

Кто может инициировать референдум

В январе 2021 года в Украине начал действовать закон о референдуме. Согласно документу, президент может назначить референдум, который касается изменений в разделы І, ІІІ, XIII Конституции Украины, а Верховная Рада — вопрос изменения территории. Референдум по всем остальным вопросам проводится по народной инициативе и провозглашается президентом по требованию не менее 3 миллионов граждан.

Однако подписи о назначении такого референдума должны быть собраны не менее чем в двух третях областей и должно быть не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.

Далее собранные подписи передаются в Центральную избирательную комиссию. Она проверяет, все ли соответствует закону. Если все в порядке, то вывод отправляют президенту.

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Тогда глава государства издает указ о провозглашении референдума и назначает дату (последнее воскресенье 60-дневного срока). После этого начинается организация голосования, списки участников и т.д., под контролем ЦИК.

Какие вопросы могут решаться на референдуме

На референдуме можно решить такие вопросы:

внесение изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины. Они касаются общих принципов, выборов и референдумов, а также изменений в Конституцию;

изменение территории Украины;

утрата силы законов Украины;

вопросы, которые влияют на судьбу всего украинского народа.

Какие вопросы запрещено выносить на референдум

На референдуме нельзя решать вопросы, противоречащие Конституции и международным нормам, в частности Всеобщей декларации прав человека и Конвенции 1950 года.

Запрещается принятие вопросов, направленных на ликвидацию независимости и нарушение территориальной целостности страны. Также нельзя решать вопросы по поводу законопроектов по налогам, бюджету, амнистии и сферы правоохранительных органов и суда.

Как происходит референдум

Инициатор формулирует свое предложение так, чтобы граждане дали на него ответ "да" или "нет". Позиция должна быть изложена четко и понятно.

Голосование на референдуме. Фото иллюстративное: Украинское радио

Важно! На референдум выносится только один вопрос.

Будут ли голосовать на референдуме украинцы, которые находятся за рубежом

Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом после переговоров в Мар-а-Лаго заявил, что украинцы за рубежом, обязательно будут участвовать в референдуме по территориальным вопросам, если он будет проводиться. Но организация такого голосования потребует времени и подготовки.

Результаты референдума

Референдум будет считаться состоявшимся, если участие в голосовании примет не менее 50% избирателей, включенных в Государственный реестр избирателей.

В таком случае результаты не потребуют утверждения.

Однако, если для вопроса общегосударственного значения нужен закон, то Кабинет Министров в шестимесячный срок будет обязан разработать и внести в парламент соответствующий законопроект. После этого его должна рассмотреть Верховная Рада.

Если вопрос не был поддержан на референдуме, то повторно вынести его можно будет только через год.

Может ли референдум быть во время войны

Проведение референдума запрещается во время военного или чрезвычайного положения в Украине или отдельных ее местностях.

Если процесс уже начался до военного или чрезвычайного положения, то он прекращается со дня вступления в силу указа президента Украины о введении такого положения.

Через 30 дней с момента прекращения или отмены военного или чрезвычайного положения процесс всеукраинского референдума может начаться снова.

Юрист, эксперт Центра политико-правовых реформ, заместитель председателя ЦИК Украины (2007-2018) Андрей Магера в эфире Ранок.LIVE заявил, что пока нет предмета для всеукраинского рефрендума.

"Потому, что по Конституции Украины назначает президент референдум только в одном случае — если парламент утвердил изменения в Конституцию в I, III или XIII разделов. А парламент назначает всеукраинский референдум, если речь идет об изменении территорий Украины, и то не в сторону уменьшения", — пояснил он.

Магера отметил, что такие положения прописаны в ст. 2 и 157 Конституции Украины.

Директор Института международного права и инноваций Владимир Пилипенко тоже считает, что по состоянию на сейчас референдум проводить нельзя.

"Можно ли проводить всеукраинский референдум, если часть территорий является оккупированной? Он проводится на всей территории Украины. Пока что на всей территории мы не можем провести референдум", — пояснил он.

Еще одной из причин являются построечные обстрелы.

"Можно ли провести тогда, когда взлетают МиГ-31К, запускают "Калибры" или летят сотни дронов? Абсолютно так мы не можем провести легитимный референдум, потому что это вопрос безопасности. Наблюдатели тоже откажутся приезжать", — добавил эксперт.

Кто может проверить конституционность референдума

По запросу президента и не менее 45 депутатов, Конституционный суд может сказать, соответствует ли Конституции Украины вопрос, который предлагается для вынесения на референдум.

Такая процедура может длиться до 30 дней. На это время процедура референдума приостанавливается.

Если по выводам Конституционного Суда вопрос, который выносится на референдум, неконституционный, то вся кампания прекращается в тот же день.

20 пунктов мирного соглашения — что известно

Зеленский озвучил общее содержание пунктов мирного соглашения, которое Украина обсуждает с США.

20 пунктов мирного плана:

Суверенитет Украины будет переподтвержден. Соглашение о ненападении между Россией и Украиной. Украина получит прочные гарантии безопасности. Численность Вооруженных сил Украины будет оставаться на уровне 800 тысяч в мирное время. США, НАТО и европейские государства-подписанты предоставят Украине гарантии безопасности. Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах. Украина станет членом Европейского Союза в конкретно определенное время. Будет создан прочный пакет глобального развития для Украины, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях и будущем процветании. Украине предоставят 800 млрд долларов для восстановления. Украина ускорит заключение соглашения о свободной торговле с США. Украина будет оставаться безъядерным государством, согласно Договору о нераспространении ядерного оружия. Запорожская атомная электростанция будет эксплуатироваться совместно тремя странами -Украина, США, РФ. Украина и РФ обязуются внедрять образовательные программы в школах, во всем обществе, способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устраняющие расизм и предубеждения. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения будет де-факто признанной линией соприкосновения. После согласования будущих территориальных договоренностей как Российская Федерация, так и Украина обязуются не менять эти договоренности силой. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности. Всех военнопленных, в том числе осужденных российской системой с 2014 года и до сих пор, будет обменяно по принципу всех на всех. Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения. За нарушение соглашения будут санкции. После того, как все стороны согласятся с этим соглашением немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

Какие референдумы уже были в Украине

В Украине за время независимости состоялось только два всеукраинских референдума — в 1991 и 2000 годах.

Первый состоялся 1 декабря 1991 года, на котором 90,32% граждан положительно ответили на вопрос "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?".

Второй референдум прошел 16 апреля 2000 года и касался вопроса изменений в Конституцию. Он содержал шесть вопросов и касался сокращения количества депутатов до 300, лишения их неприкосновенности и права вето президента, а также введения двухпалатной Верховной Рады. Однако парламент результаты не закрепил законодательно.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказывал, когда может состояться референдум.

Также сообщалось, готова ли Россия на прекращение огня для проведения референдума.