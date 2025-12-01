Референдум за независимость 1991 года — результаты голосования и их значение

Видео
Видео

День, когда решила нация — как Украина стала независимой

Дата публикации 1 декабря 2025 13:56
Агитация накануне референдума за независимость Украины. Фото: AP

Ровно 34 года назад, 1 декабря 1991 года, украинцы своим голосованием окончательно подтвердили исторический выбор — независимость Украины. На общенациональном референдуме большинство граждан поддержало Акт провозглашения независимости, принятый Верховной Радой 24 августа.

Новини.LIVE рассказывают, как все было.

Результаты референдума 1991 года

В бюллетене был единственный вопрос — подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины. Тогда положительно ответили 90,32% избирателей.

Референдум проводился в 27 административно-территориальных единицах — 24 областях, Автономной Республике Крым и городах Киев и Севастополь. В голосовании приняли участие 84,18 % граждан, имевших право голоса, то есть 31 891 742 избирателя. Из них 28 804 071 человек (90,32 %) высказались за независимость. Было создано 34 093 участков для голосования.

Ниже публикуем данные, как голосовали на референдуме в каждой области Украины.

дані по областях референдум

Тогда, 1 декабря 1991 года, наибольшее количество голосов в поддержку независимости Украины было набрано в Донецкой области, которую на сегодня временно частично оккупировала Россия.

Только после референдума Украину начали признавать другие государства мира. Первыми стали Польша и Канада, которые признали ее 2 декабря 1991 года.

мітинг референдум
Митинг на площади возле ВРУ в день принятия Акта провозглашения независимости Украины. Фото: Укринформ

Результаты референдума имели ключевое значение — они предоставили легитимности Акта провозглашения независимости Украины в глазах мирового сообщества.

Первые выборы президента

Отметим, что одновременно с референдумом проходили первые в истории независимого государства Украина выборы президента. Поэтому каждый гражданин, который голосовал, получал два бюллетеня. В то же время на выборах президента Украины победил Леонид Кравчук, набрав 61,59% голосов.

кравчук
Леонид Кравчук. Фото: УНІАН

Напомним, ранее мы писали, какой секрет спрятан внутри булавы президента Украины.

Также недавно украинцы отмечали еще один важный для страны праздник — День достоинства и свободы.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
