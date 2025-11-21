Видео
Україна
Видео

День достоинства и свободы — чем праздник важен для украинцев

Дата публикации 21 ноября 2025 06:45
обновлено: 17:57
День достоинства и свободы - что нужно знать
День достоинства и свободы. Фото: УНИАН

21 ноября в Украине отмечают государственный праздник — День достоинства и свободы. Его установили согласно указу Президента, подписанному 13 ноября 2014 года.

Что известно об этом празднике — читайте в материале Новини.LIVE.

Читайте також:

День достоинства и свободы

День Достоинства и Свободы — государственный праздник, введенный указом Президента Петра Порошенко в 2014 году. Эта дата напоминает о начале двух ключевых событий новейшей истории страны — Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

Праздник был установлен с целью утверждения в украинском обществе ценностей свободы, демократии и прав человека. При этом подчеркивается важность сохранения правдивой информации о событиях, определивших дальнейший путь государства в XXI веке.

Также День Достоинства и Свободы призван почтить мужество и патриотизм граждан, которые осенью 2004-го и во время протестов 2013-2014 годов стали на защиту демократического выбора Украины и ее стремления к европейскому будущему.

День достоинства и свободы — чем праздник важен для украинцев - фото 1
День достоинства и свободы. Фото: Суспільне

История Дня достоинства и свободы

Именно 22 ноября 2004 года началась Оранжевая революция — массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов. В течение двух месяцев украинцы мирно отстаивали свое право на честный выбор. В итоге сфальсифицированная победа Виктора Януковича была отменена, а после повторного голосования президентом стал Виктор Ющенко.

Спустя девять лет, 21 ноября 2013 года, страна снова вышла на улицы. Отказ правительства от евроинтеграционного курса стал толчком к новым массовым протестам, которые вошли в историю как Революция Достоинства или Евромайдан. Десятки тысяч украинцев собрались на майдане Независимости, требуя отставки чиновников и принятия законов, которые гарантировали бы европейский путь развития государства. К акции постепенно присоединялись города по всей стране.

Силовое противостояние началось в ночь на 30 ноября, когда спецподразделение "Беркут" жестоко разогнало мирных студентов. Уже 22 января среди протестующих появились первые погибшие. Самые кровавые дни противостояния пришлись на 18-20 февраля 2014 года, когда погибли около сотни людей, которых сегодня чтят как Небесную Сотню.

День достоинства и свободы — чем праздник важен для украинцев - фото 2
События на Майдане в 2013 году. Фото: Суспільне

Уже 22 февраля Виктор Янукович покинул территорию Украины, и Революция Достоинства завершилась, открыв новую страницу в истории государства.

Чествование памяти украинцев

21 ноября в Украине традиционно отмечают День достоинства и свободы — символический государственный праздник, напоминающий о событиях двух ключевых революций современной истории страны: Оранжевой 2004 года и Революции Достоинства 2013 года. Этот день олицетворяет стремление украинцев к демократии, свободе и европейскому будущему, а также чествует тех, кто стал на защиту прав и свобод граждан и национальных интересов государства.

Несмотря на государственный статус, этот праздник не предусматривает дополнительного выходного дня. Однако ежегодно украинцы отмечают его особенно — приносят цветы к памятникам Героям Небесной Сотни, почтив память людей, отдавших жизнь во время Революции Достоинства. Эти традиционные траурные мероприятия стали неотъемлемой частью национальной памяти и свидетельствуют о неизменности курса страны на свободу и достоинство.

Напомним, что в 2025 году Украина впервые праздновала День защиты детей 20 ноября. Именно в этот день в 1959 году была принята Декларация прав ребенка, а в 1989 году - Конвенция ООН о правах ребенка.

А 18 ноября, в Украине отмечали День сержанта ВСУ.

праздники украинцы Украина Революция Достоинства День достоинства и свободы
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
