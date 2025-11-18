День сержанта ВСУ - Зеленский поздравил воинов с праздником

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Сегодня, 18 ноября, в Украине отмечают День сержанта ВСУ. По случаю праздника президент Владимир Зеленский обратился к защитникам и поблагодарил за службу.

Постом глава государства поделился в Telegram.

Поздравление Зеленского с Днем сержантов ВСУ

Глава государства поблагодарил сержантов за лидерство, профессионализм, поддержку бойцов и пример, который они подают в ежедневной службе. Зеленский подчеркнул, что сержанты являются "хребтом украинского войска" и опорой как для солдат, так и для командиров.

"Сегодня благодарим наших сержантов — людей, которые являются хребтом украинского войска. Они помогают бойцам, обучают, поддерживают и своим примером сохраняют силу нашей армии. Профессионализм и лидерство сержантов всегда нужны. Профессиональный сержант — это всегда поддержка для солдат и опора для командиров. Спасибо каждому и каждой за службу стране, за лидерство. Спасибо воинам, всем, кто ежедневно делает преданно свое дело, чтобы Украина себя защитила", — написал президент.

Поздравление Владимира Зеленского. Фото: скриншот из Telegram

