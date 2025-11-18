Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский поздравил сержантов ВСУ с праздником

Зеленский поздравил сержантов ВСУ с праздником

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 13:29
обновлено: 13:29
День сержанта ВСУ - Зеленский поздравил воинов с праздником
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Сегодня, 18 ноября, в Украине отмечают День сержанта ВСУ. По случаю праздника президент Владимир Зеленский обратился к защитникам и поблагодарил за службу.

Постом глава государства поделился в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Поздравление Зеленского с Днем сержантов ВСУ

Глава государства поблагодарил сержантов за лидерство, профессионализм, поддержку бойцов и пример, который они подают в ежедневной службе. Зеленский подчеркнул, что сержанты являются "хребтом украинского войска" и опорой как для солдат, так и для командиров.

"Сегодня благодарим наших сержантов — людей, которые являются хребтом украинского войска. Они помогают бойцам, обучают, поддерживают и своим примером сохраняют силу нашей армии. Профессионализм и лидерство сержантов всегда нужны. Профессиональный сержант — это всегда поддержка для солдат и опора для командиров. Спасибо каждому и каждой за службу стране, за лидерство. Спасибо воинам, всем, кто ежедневно делает преданно свое дело, чтобы Украина себя защитила", — написал президент.

Зеленський привітав з Днем сержанта ЗСУ
Поздравление Владимира Зеленского. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, Новини.LIVE рассказывали историю Дня сержанта ВСУ и роль профессии во время полномасштабной войны.

А также Владимир Зеленский анонсировал новые доплаты для военных.

Владимир Зеленский ВСУ поздравления сержанты праздник
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации