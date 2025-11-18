Відео
Головна Новини дня Зеленський привітав сержантів ЗСУ зі святом

Зеленський привітав сержантів ЗСУ зі святом

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 13:29
Оновлено: 13:53
День сержанта ЗСУ — Зеленський привітав воїнів зі святом
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Сьогодні, 18 листопада, в Україні відзначають День сержанта ЗСУ. Із нагоди свята президент Володимир Зеленський звернувся до захисників та подякував за службу.

Дописом глава держави поділився у Telegram.

Читайте також:

Привітання Зеленського з Днем сержантів ЗСУ

Глава держави подякував сержантам за лідерство, професійність, підтримку бійців та приклад, який вони подають у щоденній службі. Зеленський підкреслив, що сержанти є "хребтом українського війська" та опорою як для солдатів, так і для командирів.

"Сьогодні дякуємо нашим сержантам — людям, які є хребтом українського війська. Вони допомагають бійцям, навчають, підтримують і своїм прикладом зберігають силу нашої армії. Професійність та лідерство сержантів завжди потрібні. Фаховий сержант — це завжди підтримка для солдатів та опора для командирів. Дякую кожному й кожній за службу країні, за лідерство. Дякую воїнам, усім, хто щодня робить віддано свою справу, щоб Україна себе захистила", — написав президент.

Зеленський привітав з Днем сержанта ЗСУ
Привітання Володимира Зеленського. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали історію Дня сержанта ЗСУ та роль професії під час повномасштабної війни.

А також Володимир Зеленський анонсував нові доплати для військових.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
