Зеленський повідомив, що буде нова мотивація за використання роботів на фронті — про що йдеться

Вже на початку грудня 2025 року в ЗСУ запрацює система, яка буде нараховувати бали за евакуацію поранених за допомогою роботів. Використання НРК (наземних роботизованих комплексів) допоможе заробити бійцю для його підрозділу так звані "є-бали".

Про це у своєму зверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Бали нарахують на тільки за НРК

За словами очільника держави, ця система запрацює вже з 1 грудня. Президент також повідомив, що за інші використання НРК, не тільки задля евакуації, бойовими підрозділами також передбачаються бали.

Мотиваційні "є-бали" нараховують зараз за успішне використання бійцями та підрозділами ЗСУ бойових роботів, систем РЕБ, дронів, а тепер ще до цього долучать наземних роботів. Ці бали можна обміняти на потрібну підрозділу техніку.

Нещодавно головком Олександр Сирський повідомляв про активний розвиток в ЗСУ наземних роботизованих комплексів. Завдяки їм вдається мінімізувати кількість людських втрат для доставки провізії, евакуації тощо.

Раніше ми також інформували, що Третя окрема штурмова бригада першою серед підрозділів обміняла накопичені "є-бали" на дрони через маркетплейс Brave1 Market.