Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня За евакуацію за допомогою роботів будуть доплачувати — Зеленський

За евакуацію за допомогою роботів будуть доплачувати — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 23:50
Оновлено: 23:58
Зеленський повідомив, що буде нова мотивація за використання роботів на фронті — про що йдеться
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Вже на початку грудня 2025 року в ЗСУ запрацює система, яка буде нараховувати бали за евакуацію поранених за допомогою роботів. Використання НРК (наземних роботизованих комплексів) допоможе заробити бійцю для його підрозділу так звані "є-бали".

Про це у своєму зверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Реклама
Читайте також:

Бали нарахують на тільки за НРК

За словами очільника держави, ця система запрацює вже з 1 грудня. Президент також повідомив, що за інші використання НРК, не тільки задля евакуації, бойовими підрозділами також передбачаються бали.

Мотиваційні "є-бали" нараховують зараз за успішне використання бійцями та підрозділами ЗСУ бойових роботів, систем РЕБ, дронів, а тепер ще до цього долучать наземних роботів. Ці бали можна обміняти на потрібну підрозділу техніку. 

Нещодавно головком Олександр Сирський повідомляв про активний розвиток в ЗСУ наземних роботизованих комплексів. Завдяки їм вдається мінімізувати кількість людських втрат для доставки провізії, евакуації тощо. 

Раніше ми також інформували, що Третя окрема штурмова бригада першою серед підрозділів обміняла накопичені "є-бали" на дрони через маркетплейс Brave1 Market.

Володимир Зеленський ЗСУ армія поранення роботи РЕБ НРК
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації