Україна
За эвакуацию с помощью роботов будут доплачивать — Зеленский

За эвакуацию с помощью роботов будут доплачивать — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 23:50
обновлено: 23:58
Зеленский сообщил, что будет новая мотивация за использование роботов на фронте — о чем идет речь
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Уже в начале декабря 2025 года в ВСУ заработает система, которая будет начислять баллы за эвакуацию раненых с помощью роботов. Использование НРК (наземных роботизированных комплексов) поможет заработать бойцу для его подразделения так называемые "е-баллы".

Об этом в своем обращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Баллы начислят на только за НРК

По словам главы государства, эта система заработает уже с 1 декабря. Президент также сообщил, что за другие использования НРК, не только для эвакуации, боевыми подразделениями также предусматриваются баллы.

Мотивационные "е-баллы" начисляют сейчас за успешное использование бойцами и подразделениями ВСУ боевых роботов, систем РЭБ, дронов, а теперь еще к этому приобщат наземных роботов. Эти баллы можно обменять на нужную подразделению технику.

Недавно главком Александр Сырский сообщал об активном развитии в ВСУ наземных роботизированных комплексов. Благодаря им удается минимизировать количество человеческих потерь для доставки провизии, эвакуации и тому подобное.

Ранее мы также информировали, что Третья отдельная штурмовая бригада первой среди подразделений обменяла накопленные "е-баллы" на дроны через маркетплейс Brave1 Market.

Владимир Зеленский ВСУ армия ранение роботы РЭБ НРК
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
