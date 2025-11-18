Відео
День сержанта ЗСУ — історія свята та роль професії під час війни

Дата публікації: 18 листопада 2025 07:03
Оновлено: 07:46
День сержанта ЗСУ — роль і значення професії у війні
Українські солдати. Ілюстративне фото: Міністерство у справах ветеранів

У вівторок, 18 листопада, відзначають День сержанта Збройних сил України. Це свято присвячене військовим, які виконують важливу роль у командуванні та підготовці підрозділів.

Про це інформують Новини.LIVE.

Читайте також:
День сержанта ЗСУ 2025
Воїни ЗСУ отримують нагороди від Президента України Володимира Зеленського. Фото: ОПУ

День сержанта ЗСУ — історія свята 

День сержанта Збройних сил України щороку відзначають 18 листопада. Свято було офіційно встановлене указом Президента України №153/2019, щоб вшанувати професійність, мужність і внесок сержантського корпусу у зміцнення обороноздатності держави.

Раніше День сержанта відзначали за наказом Міноборони в іншу дату — у першу п’ятницю березня, однак у 2019 році святу надали постійний день і державний статус.

День сержанта ЗСУ 2025
Українські військові на зустрічі із президентом. Фото: ОПУ

Роль сержантів у сучасній армії

Сержанти є ключовою ланкою військового управління — саме вони відповідають за дисципліну, підготовку особового складу, морально-психологічний стан та організацію бойових завдань на рівні відділень і взводів.

Під час повномасштабної війни Росії проти України їхня роль стала визначальною: більшість сержантів мають бойовий досвід, починаючи з 2014 року, а нові лідери зростають уже в умовах інтенсивних бойових дій.

Саме сержанти забезпечують "зшивання" командного процесу між солдатами та офіцерами, від чого напряму залежить ефективність підрозділів на передовій.

День сержанта ЗСУ 2025
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

День сержанта ЗСУ — сучасність та статистика 

За даними Генерального штабу, сержантський корпус ЗСУ налічує десятки тисяч військових, які проходять як базову, так і розширену лідерську підготовку за стандартами НАТО.

Лише у 2023–2024 роках понад 20 тисяч сержантів пройшли курси підвищення кваліфікації, включно з навчанням у партнерських країнах.

Під час повномасштабної війни сотні сержантів отримали державні нагороди, а частина — звання Героя України. Структура сержантського корпусу постійно адаптується до стандартів НАТО, адже саме сержанти визначені основою бойової стійкості та керованості військ.

День сержанта ЗСУ 2025
Українські захисники із Володимиром Зеленським. Фото: ОПУ

День сержанта ЗСУ — значення свята

У цей день в українських гарнізонах проводять нагородження найкращих сержантів, урочисті заходи та вшанування загиблих військових, які виконували обов’язки в сержантських і старшинських посадах.

Місцева влада та військові формування щоразу підкреслюють, що без сержантів неможливо побудувати дієву армію: їхній лідерський приклад і відповідальність визначають боєздатність підрозділів.

Девіз сержантського корпусу — "Слідуй за мною" — став не лише мотивацією, а й символом незламності та професіоналізму українського війська.

Нещодавно у Збройних силах України розкрили, як зупиняють штурми окупантів біля Гуляйполя.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські воїни завдають окупантам значних втрат біля Покровська.

ЗСУ армія війна в Україні сержанти українські військові
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
