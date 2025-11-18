День сержанта ЗСУ — роль і значення професії у війні

Українські солдати. Ілюстративне фото: Міністерство у справах ветеранів

У вівторок, 18 листопада, відзначають День сержанта Збройних сил України. Це свято присвячене військовим, які виконують важливу роль у командуванні та підготовці підрозділів.

Воїни ЗСУ отримують нагороди від Президента України Володимира Зеленського. Фото: ОПУ

День сержанта ЗСУ — історія свята

День сержанта Збройних сил України щороку відзначають 18 листопада. Свято було офіційно встановлене указом Президента України №153/2019, щоб вшанувати професійність, мужність і внесок сержантського корпусу у зміцнення обороноздатності держави.

Раніше День сержанта відзначали за наказом Міноборони в іншу дату — у першу п’ятницю березня, однак у 2019 році святу надали постійний день і державний статус.

Українські військові на зустрічі із президентом. Фото: ОПУ

Роль сержантів у сучасній армії

Сержанти є ключовою ланкою військового управління — саме вони відповідають за дисципліну, підготовку особового складу, морально-психологічний стан та організацію бойових завдань на рівні відділень і взводів.

Під час повномасштабної війни Росії проти України їхня роль стала визначальною: більшість сержантів мають бойовий досвід, починаючи з 2014 року, а нові лідери зростають уже в умовах інтенсивних бойових дій.

Саме сержанти забезпечують "зшивання" командного процесу між солдатами та офіцерами, від чого напряму залежить ефективність підрозділів на передовій.

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

День сержанта ЗСУ — сучасність та статистика

За даними Генерального штабу, сержантський корпус ЗСУ налічує десятки тисяч військових, які проходять як базову, так і розширену лідерську підготовку за стандартами НАТО.

Лише у 2023–2024 роках понад 20 тисяч сержантів пройшли курси підвищення кваліфікації, включно з навчанням у партнерських країнах.

Під час повномасштабної війни сотні сержантів отримали державні нагороди, а частина — звання Героя України. Структура сержантського корпусу постійно адаптується до стандартів НАТО, адже саме сержанти визначені основою бойової стійкості та керованості військ.

Українські захисники із Володимиром Зеленським. Фото: ОПУ

День сержанта ЗСУ — значення свята

У цей день в українських гарнізонах проводять нагородження найкращих сержантів, урочисті заходи та вшанування загиблих військових, які виконували обов’язки в сержантських і старшинських посадах.

Місцева влада та військові формування щоразу підкреслюють, що без сержантів неможливо побудувати дієву армію: їхній лідерський приклад і відповідальність визначають боєздатність підрозділів.

Девіз сержантського корпусу — "Слідуй за мною" — став не лише мотивацією, а й символом незламності та професіоналізму українського війська.

