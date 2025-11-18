Видео
День сержанта ВСУ — история праздника и роль профессии в войне

Дата публикации 18 ноября 2025 07:03
обновлено: 00:07
День сержанта ВСУ — роль и значение профессии в войне
Украинские солдаты. Иллюстративное фото: Министерство по делам ветеранов

Во вторник, 18 ноября, отмечают День сержанта Вооруженных сил Украины. Этот праздник посвящен военным, которые выполняют важную роль в командовании и подготовке подразделений.

Об этом информируют Новини.LIVE.

День сержанта ЗСУ 2025
Воины ВСУ получают награды от Президента Украины Владимира Зеленского. Фото: ОПУ

День сержанта ВСУ — история праздника

День сержанта Вооруженных сил Украины ежегодно отмечают 18 ноября. Праздник был официально установлен указом Президента Украины №153/2019, чтобы почтить профессионализм, мужество и вклад сержантского корпуса в укрепление обороноспособности государства.

Ранее День сержанта отмечали по приказу Минобороны в другую дату — в первую пятницу марта, однако в 2019 году празднику придали постоянный день и государственный статус.

День сержанта ЗСУ 2025
Украинские военные на встрече с президентом. Фото: ОПУ

Роль сержантов в современной армии

Сержанты являются ключевым звеном военного управления — именно они отвечают за дисциплину, подготовку личного состава, морально-психологическое состояние и организацию боевых задач на уровне отделений и взводов.

Во время полномасштабной войны России против Украины их роль стала определяющей: большинство сержантов имеют боевой опыт, начиная с 2014 года, а новые лидеры растут уже в условиях интенсивных боевых действий.

Именно сержанты обеспечивают "сшивание" командного процесса между солдатами и офицерами, от чего напрямую зависит эффективность подразделений на передовой.

День сержанта ЗСУ 2025
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Telegram

День сержанта ВСУ — современность и статистика

По данным Генерального штаба, сержантский корпус ВСУ насчитывает десятки тысяч военных, которые проходят как базовую, так и расширенную лидерскую подготовку по стандартам НАТО.

Только в 2023-2024 годах более 20 тысяч сержантов прошли курсы повышения квалификации, включая обучение в партнерских странах.

Во время полномасштабной войны сотни сержантов получили государственные награды, а часть — звание Героя Украины. Структура сержантского корпуса постоянно адаптируется к стандартам НАТО, ведь именно сержанты определены основой боевой устойчивости и управляемости войск.

День сержанта ЗСУ 2025
Украинские защитники с Владимиром Зеленским. Фото: ОПУ

День сержанта ВСУ — значение праздника

В этот день в украинских гарнизонах проводят награждение лучших сержантов, торжественные мероприятия и чествование погибших военных, которые выполняли обязанности в сержантских и старшинских должностях.

Местные власти и военные формирования каждый раз подчеркивают, что без сержантов невозможно построить действенную армию: их лидерский пример и ответственность определяют боеспособность подразделений.

Девиз сержантского корпуса — "Следуй за мной" — стал не только мотивацией, но и символом несокрушимости и профессионализма украинского войска.

Недавно в Вооруженных силах Украины раскрыли, как останавливают штурмы оккупантов возле Гуляйполя.

Ранее Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что украинские воины наносят оккупантам значительные потери у Покровска.

ВСУ армия война в Украине сержанты украинские военные
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
