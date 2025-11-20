День защиты детей - почему праздник будут отмечать 20 ноября

День защиты детей — что известно о празднике и что он означает
В этом году Украина впервые празднует День защиты детей 20 ноября. Именно в этот день в 1959 году была принята Декларация прав ребенка, а в 1989 году — Конвенция ООН о правах ребенка. Поэтому новая дата праздника становится символической возможностью еще раз подчеркнуть важность прав детей.
День защиты детей
Международный день защиты детей напоминает всему миру о важности оберегать детство и гарантировать каждому ребенку право на жизнь, образование, свободу выражения и безопасную среду для развития.
Перенос даты праздника
До 2025 года в Украине День защиты детей традиционно отмечали 1 июня.
Этот праздник был установлен Указом Президента 1998 года №568/98 по предложению Министерства по делам семьи и молодежи, Всеукраинского комитета защиты детей, Национального фонда социальной защиты матерей и детей "Украина — детям" и других общественных организаций.
Изменение даты имеет целью подчеркнуть важность защиты прав детей как общенационального приоритета и усилить синергию (совокупный эффект деятельности) с международным сообществом в реализации положений Конвенции ООН о правах ребенка, принятой 20 ноября 1989 года.
"Установить в Украине День защиты детей, который отмечать ежегодно во Всемирный день ребенка — 20 ноября. Признать утратившим силу Указ Президента Украины от 30 мая 1998 года № 568/98 "О Дне защиты детей", — говорится в документе на официальном сайте Офиса главы государства.
Важность Дня защиты детей
Миллионы детей в Украине до сих пор не имеют возможности жить полноценным, безопасным и счастливым детством. Особенно остро эта проблема ощущается в условиях полномасштабной войны, которая продолжается в стране.
По данным на май 2025 года, в результате вооруженной агрессии погибли или получили ранения по всей Украине более 2 700 детей. В отчетах ООН отмечается, что по меньшей мере 1 993 ребенка были убиты или ранены за время войны, однако реальное количество пострадавших, вероятно, значительно выше.
Эти цифры нельзя воспринимать только как статистику. Они отражают ежедневную реальность, в которой украинские дети вынуждены прятаться в укрытиях, жить под обстрелами и терять родных. Их детство проходит в страхе и неопределенности — условия, недопустимые в цивилизованном мире.
