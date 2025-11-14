Видео
Україна
Видео

За рождение ребенка 50 тыс. гривен — Зеленский подписал закон

За рождение ребенка 50 тыс. гривен — Зеленский подписал закон

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 16:31
обновлено: 16:57
Выплаты при рождении ребенка — сколько и кому будут платить в 2026 году
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который повышает выплаты при рождении ребенка. В частности, единовременная выплата при рождении первого, второго или любого последующего ребенка возрастет до 50 000 гривен.

Об этом стало известно из карточки законопроекта на сайте Верховной Рады в пятницу, 14 ноября.

закон
Карточка законопроекта о повышении выплат на сайте Рады. Фото: скриншот

Сколько в 2026 году будут платить за рождение ребенка

Кроме 50 000 гривен, которые выплатят сразу, в дальнейшем женщина будет получать по 7000 грн выплачивать на ребенка до одного года.

Если один из родителей выйдет на работу после исполнения ребенку одного года, то можно получать компенсацию за детсад (примерно до 8000 грн ежемесячно).

В общем, родителям, которые вышли на работу, предусмотрена соцподдержка до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Меняются и дородовые выплаты. Если беременная женщина безработная, то ей будут выплачивать ежемесячно по 7000 грн в период беременности.

"Пакет малыша" можно будет заказать уже с 36 недели беременности.

Дети, которым еще не исполнился год и они родились до 1 января 2026 года, также имеют право на выплаты. До одного года они будут получать кроме 860 гривен еще 7000.

Новый закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Напомним, вскоре стартует программа "Зимняя поддержка 2025". Государство выплатит украинцам по 1000 грн на различные нужды.

Также мы писали, кто из украинцев может получить 19 тыс. гривен на дрова.

Владимир Зеленский выплаты закон рождение дети
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
