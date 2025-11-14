Виплати при народженні дитини — скільки та кому платитимуть у 2026 році

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який підвищує виплати при народженні дитини. Зокрема, одноразова виплата при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини зросте до 50 000 гривень.

Про це стало відомо з картки законопроєкту на сайті Верховної Ради у п’ятницю, 14 листопада.

Реклама

Читайте також:

Картка законопроєкту про підвищення виплат на сайті Ради. Фото: скриншот

Скільки у 2026 році платитимуть за народження дитини

Крім 50 000 гривень, які виплатять одразу, надалі жінка отримуватиме по 7000 грн виплачуватимуть на дитину до одного року.

Якщо один з батьків вийде на роботу після виповнення дитині одного року, то можна отримувати компенсацію за дитсадок (приблизно до 8000 грн щомісяця).

Загалом, батькам, які вийшли на роботу, передбачена соцпідтримка до досягнення дитиною трирічного віку.

Змінюються і допологові виплати. Якщо вагітна жінка безробітна, то їй виплачуватимуть щомісяця по 7000 грн у період вагітності.

"Пакунок малюка" можна буде замовити вже з 36 тижня вагітності.

Діти, яким ще не виповнився рік і вони народились до 1 січня 2026 року, також мають право на виплати. До одного року вони отримуватимуть окрім 860 гривень ще 7000.

Новий закон набуде чинності з 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, незабаром стартує програма "Зимова підтримка 2025". Держава виплатить українцям по 1000 грн на різноманітні потреби.

Також ми писали, хто з українців може отримати 19 тис. гривень на дрова.