Скільки виплачуватимуть за народження дитини у 2026 році

Рада підвищила виплати при народженні дитини
Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №13532, який підвищує виплати за народження дитини. "За" проголосували 294 нардепи.
Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у середу, 5 листопада.
Виплати за дитину — яку суму заплатить держава
Тепер одноразова виплата при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини зросте до 50 000 грн. Раніше ця сума становила 41 280 грн, частина з неї виплачувалась щомісяця. Тепер — однією сумою.
Якщо вагітна жінка безробітна, то їй виплачуватимуть щомісяця по 7000 грн у період вагітності.
Також по 7000 грн виплачуватимуть на дитину до одного року. Якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік — можна отримувати компенсацію за дитсадок (приблизно до 8000 грн щомісяця).
Батькам, які вийшли на роботу, передбачена соцпідтримка до досягнення дитиною трирічного віку. Розмір та порядок виплат встановлюватиме Кабмін (попередньо близько 8 000 грн).
"Пакунок малюка" можна буде замовити вже з 36 тижня вагітності.
Діти, яким ще не виповнився рік і вони народились до 1 січня 2026 року, також мають право на виплати, передбачені цим законом.
Новий закон набуде чинності з 1 січня 2026 року.
