Україна
Рада підвішила виплати при народженні дитини

Рада підвищила виплати при народженні дитини

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 12:58
Оновлено: 13:24
Скільки виплачуватимуть за народження дитини у 2026 році
Президія парламенту. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №13532, який підвищує виплати за народження дитини. "За" проголосували 294 нардепи.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у середу, 5 листопада.

Читайте також:

Виплати за дитину — яку суму заплатить держава

Тепер одноразова виплата при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини зросте до 50 000 грн. Раніше ця сума становила 41 280 грн, частина з неї виплачувалась щомісяця. Тепер — однією сумою.

Якщо вагітна жінка безробітна, то їй виплачуватимуть щомісяця по 7000 грн у період вагітності.

Також по 7000 грн виплачуватимуть на дитину до одного року. Якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік — можна отримувати компенсацію за дитсадок (приблизно до 8000 грн щомісяця). 

Батькам, які вийшли на роботу, передбачена соцпідтримка до досягнення дитиною трирічного віку. Розмір та порядок виплат встановлюватиме Кабмін (попередньо близько 8 000 грн).

"Пакунок малюка" можна буде замовити вже з 36 тижня вагітності.

Діти, яким ще не виповнився рік і вони народились до 1 січня 2026 року, також мають право на виплати, передбачені цим законом.

Новий закон набуде чинності з 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, що в Україні незабаром стартує програма "Зимова підтримка", яка передбачає виплати у розмірі 1000 та 6500 гривень.

Також ми писали, хто може в листопаді отримати 4500 гривень від держави.

Верховна Рада виплати дитина соцвиплати батьки
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
