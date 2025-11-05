Сколько будут выплачивать за рождение ребенка в 2026 году

Президиум парламента. Фото: пресс-служба ВРУ

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №13532, который повышает выплаты за рождение ребенка. "За" проголосовали 294 нардепа.

Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента в среду, 5 ноября.

Выплаты за ребенка — какую сумму заплатит государство

Теперь единовременная выплата при рождении первого, второго или любого последующего ребенка возрастет до 50 000 грн. Ранее эта сумма составляла 41 280 грн, часть из нее выплачивалась ежемесячно. Теперь — одной суммой.

Если беременная женщина безработная, то ей будут выплачивать ежемесячно по 7000 грн в период беременности.

Также по 7000 грн будут выплачивать на ребенка до одного года. Если один из родителей вышел на работу после того, как ребенку исполнился 1 год, можно получать компенсацию за детсад (примерно до 8000 грн ежемесячно).

Родителям, которые вышла на работу, предусмотрена соцподдержка до достижения ребенком трехлетнего возраста. Размер и порядок выплат будет устанавливать Кабмин (предварительно около 8 000 грн).

"Пакет малыша" можно будет заказать уже с 36 недели беременности.

Дети, которым еще не исполнился год и они родились до 1 января 2026 года, также имеют право на выплаты, предусмотренные этим законом.

Новый закон начнет действовать с 1 января 2026 года.

