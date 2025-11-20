День захисту дітей - чому свято відзначатимуть 20 листопада

Діти граються. Фото ілюстративне: Depositphotos

Цього року Україна вперше святкує День захисту дітей 20 листопада. Саме у цей день у 1959 році була ухвалена Декларація прав дитини, а у 1989 році — Конвенція ООН про права дитини. Тож нова дата свята стає символічною нагодою ще раз наголосити на важливості прав дітей.

День захисту дітей

Міжнародний день захисту дітей нагадує всьому світу про важливість оберігати дитинство та гарантувати кожній дитині право на життя, освіту, свободу висловлювання та безпечне середовище для розвитку.

Перенесення дати свята

До 2025 року в Україні День захисту дітей традиційно відзначали 1 червня.

Це свято було встановлено Указом Президента 1998 року №568/98 на пропозицію Міністерства у справах сім’ї та молоді, Всеукраїнського комітету захисту дітей, Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна — дітям" та інших громадських організацій.

Зміна дати має на меті підкреслити важливість захисту прав дітей як загальнонаціонального пріоритету та посилити синергію (сукупний ефект діяльності) з міжнародною спільнотою у реалізації положень Конвенції ООН про права дитини, прийнятої 20 листопада 1989 року.

"Установити в Україні День захисту дітей, який відзначати щорічно у Всесвітній день дитини — 20 листопада. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 30 травня 1998 року № 568/98 "Про День захисту дітей", — зазначено в документі на офіційному сайті Офісу глави держави.

Важливість Дня захисту дітей

Мільйони дітей в Україні й досі не мають можливості жити повноцінним, безпечним та щасливим дитинством. Особливо гостро ця проблема відчувається в умовах повномасштабної війни, яка триває в країні.

За даними на травень 2025 року, внаслідок збройної агресії загинули бо отримали поранення по всій Україні понад 2 700 дітей. У звітах ООН зазначається, що щонайменше 1 993 дитини були вбиті або поранені за час війни, однак реальна кількість постраждалих, ймовірно, значно вища.

Ці цифри не можна сприймати лише як статистику. Вони відображають щоденну реальність, у якій українські діти змушені ховатися в укриттях, жити під обстрілами та втрачати рідних. Їхнє дитинство проходить у страху та невизначеності — умови, неприпустимі у цивілізованому світі.

Зазначимо, що медіахолдинг Live Media HUB запускає освітню ініціативу "Діти в медіа". Проєкт відбувається в студії Новини.LIVE, яка на один день перетворюється на інтерактивну творчу лабораторію.

Діти відвідують воркшоп з медіаграмотності та екскурсію студією з повною залученістю учасників до виробничого процесу. Ініціатива безоплатна. Заявку на участь для групи дітей подають представники шкіл, громадських організацій, фондів або батьки на адресу: livemediahub1@gmail.com.

Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що збільшує державну підтримку сімей при народженні дитини. Тепер одноразова виплата при народженні першої, другої або будь-якої наступної дитини складе 50 000 гривень.