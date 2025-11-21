День гідності та свободи - що треба знати

День гідності та свободи. Фото: УНІАН

21 листопада в Україні відзначають державне свято — День гідності та свободи. Його встановили згідно з указом Президента, підписаним 13 листопада 2014 року.

Що відомо про це свято — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

День гідності та свободи

День Гідності та Свободи — державне свято, запроваджене указом Президента Петра Порошенка у 2014 році. Ця дата нагадує про початок двох ключових подій новітньої історії країни — Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

Свято було встановлено з метою утвердження в українському суспільстві цінностей свободи, демократії та прав людини. При цьому підкреслюється важливість збереження правдивої інформації про події, що визначили подальший шлях держави у XXI столітті.

Також День Гідності та Свободи покликаний вшанувати мужність і патріотизм громадян, які восени 2004-го та під час протестів 2013–2014 років стали на захист демократичного вибору України та її прагнення до європейського майбутнього.

День гідності та свободи. Фото: Суспільне

Історія Дня гідності та свободи

Саме 22 листопада 2004 року розпочалася Помаранчева революція — масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів. Протягом двох місяців українці мирно відстоювали своє право на чесний вибір. У підсумку сфальсифіковану перемогу Віктора Януковича було скасовано, а після повторного голосування президентом став Віктор Ющенко.

Через дев’ять років, 21 листопада 2013 року, країна знову вийшла на вулиці. Відмова уряду від євроінтеграційного курсу стала поштовхом до нових масових протестів, які увійшли в історію як Революція Гідності або Євромайдан. Десятки тисяч українців зібралися на майдані Незалежності, вимагаючи відставки урядовців та ухвалення законів, що гарантували б європейський шлях розвитку держави. До акції поступово долучалися міста по всій країні.

Силове протистояння розпочалося в ніч на 30 листопада, коли спецпідрозділ "Беркут" жорстоко розігнав мирних студентів. Уже 22 січня серед протестувальників з’явилися перші загиблі. Найкривавіші дні протистояння припали на 18–20 лютого 2014 року, коли загинули близько сотні людей, яких сьогодні вшановують як Небесну Сотню.

Події на Майдані в 2013 році. Фото: Суспільне

Вже 22 лютого Віктор Янукович покинув територію України, і Революція Гідності завершилася, відкривши нову сторінку в історії держави.

Вшанування пам'яті українців

21 листопада в Україні традиційно відзначають День гідності та свободи — символічне державне свято, що нагадує про події двох ключових революцій сучасної історії країни: Помаранчевої 2004 року та Революції Гідності 2013 року. Цей день уособлює прагнення українців до демократії, свободи та європейського майбутнього, а також вшановує тих, хто став на захист прав і свобод громадян та національних інтересів держави.

Попри державний статус, це свято не передбачає додаткового вихідного дня. Проте щороку українці відзначають його особливо — приносять квіти до пам’ятників Героям Небесної Сотні, вшановуючи пам’ять людей, які віддали життя під час Революції Гідності. Ці традиційні жалобні заходи стали невід’ємною частиною національної пам’яті та свідчать про незмінність курсу країни на свободу і гідність.

