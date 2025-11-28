Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Булава с секретом — что известно о символах президента

Булава с секретом — что известно о символах президента

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 07:17
Символов президента Украины — когда утвержден, из чего изготовлен и что скрывается в булаве
Владимир Зеленский на инаугурации с булавой и знаком президента. Фото: УНІАН

В Украине сегодня отмечают 26 годовщину утверждения государственных символов главы государства: флага (штандарта), Знака президента Украины, Гербовой печати и Булавы. Они были установлены указом президента Леонида Кучмы № 1507/99.

Новини.LIVE собрали все, что известно об истории украинской символики.

Реклама
Читайте также:

Флаг (штандарт) президента

Штандарт президента — синее квадратное полотно с изображением малого Государственного Герба Украины в центре. Край полотна украшен золотистым кантом и бахромой. Древко изготовлено из дерева, а его верхушка выполнена в форме шара из оникса с декоративным рельефом из металла.

штандарт
Штандарт президента Украины. Фото: НАН

Лицевая и оборотная стороны флага одинаковы. Существует оригинал и несколько копий, которые используются для разных целей. На оригинале на верхушке древка закреплена серебряная пластина с именем, фамилией и отчеством президента, а также датой его присяги народу. После завершения срока полномочий эта пластина передается на хранение в Департамент государственных наград.

Копии флага поднимают на мачтах возле резиденции президента в Киеве, устанавливают в ложе во время сессий Верховной Рады и используют на транспорте президента. Во время общенационального траура флаг приспускают, а на копиях добавляют черную ленту.

Знак президента

Знак президента состоит из медальона-подвески, шести эмалированных медальонов и двенадцати декоративных звеньев. Сделан из белого и желтого золота 585 пробы. Весит почти 400 граммов.

знак
Знак президента. Фото: pl.oblast.online

Центральный медальон содержит рельеф малого Государственного Герба на синем фоне. Другие медальоны демонстрируют исторические гербы и символы украинских государственных образований, а декоративные звенья украшены стилизованными ветвями калины.

Носят этот знак на шее во время приемов иностранных делегаций, вручения государственных наград и на официальных мероприятиях согласно протоколу.

Гербовая печать

Гербовая печать имеет круглую форму, в центре - малый Государственный Герб Украины, а по кругу надпись "Президент Украины".

Под гербом изображен орден князя Ярослава Мудрого. Черенок изготовлен из лабрадорита и украшен рельефным гербом и позолоченной верхушкой. Вес — 500 грамм.

печатка
Печать президента. Фото: nbuv.gov.ua

Такую печать используют для заверения подписей президента на документах, удостоверениях к наградам и посланиях иностранным лидерам.

Существует четыре экземпляра, один из которых - эталонный и не используется.

Булава президента

Булава президента изготовлена из позолоченного серебра и украшена орнаментом и драгоценными камнями. Весит 750 граммов, сделана из серебра и полностью покрыта позолотой. Кроме того, украшена 64 камнями — изумрудами и гранатами в золотой оправе.

фото булави президента
Булава президента и шкатулка, в которой она хранится. Фото: oringo.com.ua

В ручку булавы спрятали трехгранный стилет - кинжал, из булатной стали с выгравированным позолотой латинским девизом Omnia reverturum - "Все возвращается". Он из булавы извлекается с помощью кнопки, украшенной изумрудом.

Футляр сделан из красного дерева с рельефным малым Государственным Гербом.

Во время инаугурации флаг, знак, печать и булаву передают новоизбранному президенту после принятия присяги. Хранят эти символы в кабинете президента в Киеве.

Использование официальных символов возможно только с разрешения президента и контролируется соответствующими службами Офиса президента.

Напомним, 21 ноября украинцы отмечали День достоинства и свободы.

В начале октября в Украине празднуют День защитников и защитниц.

Владимир Зеленский флаг герб золото печать
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации