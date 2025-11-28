Символов президента Украины — когда утвержден, из чего изготовлен и что скрывается в булаве

Владимир Зеленский на инаугурации с булавой и знаком президента. Фото: УНІАН

В Украине сегодня отмечают 26 годовщину утверждения государственных символов главы государства: флага (штандарта), Знака президента Украины, Гербовой печати и Булавы. Они были установлены указом президента Леонида Кучмы № 1507/99.

Новини.LIVE собрали все, что известно об истории украинской символики.

Флаг (штандарт) президента

Штандарт президента — синее квадратное полотно с изображением малого Государственного Герба Украины в центре. Край полотна украшен золотистым кантом и бахромой. Древко изготовлено из дерева, а его верхушка выполнена в форме шара из оникса с декоративным рельефом из металла.

Штандарт президента Украины. Фото: НАН

Лицевая и оборотная стороны флага одинаковы. Существует оригинал и несколько копий, которые используются для разных целей. На оригинале на верхушке древка закреплена серебряная пластина с именем, фамилией и отчеством президента, а также датой его присяги народу. После завершения срока полномочий эта пластина передается на хранение в Департамент государственных наград.

Копии флага поднимают на мачтах возле резиденции президента в Киеве, устанавливают в ложе во время сессий Верховной Рады и используют на транспорте президента. Во время общенационального траура флаг приспускают, а на копиях добавляют черную ленту.

Знак президента

Знак президента состоит из медальона-подвески, шести эмалированных медальонов и двенадцати декоративных звеньев. Сделан из белого и желтого золота 585 пробы. Весит почти 400 граммов.

Знак президента. Фото: pl.oblast.online

Центральный медальон содержит рельеф малого Государственного Герба на синем фоне. Другие медальоны демонстрируют исторические гербы и символы украинских государственных образований, а декоративные звенья украшены стилизованными ветвями калины.

Носят этот знак на шее во время приемов иностранных делегаций, вручения государственных наград и на официальных мероприятиях согласно протоколу.

Гербовая печать

Гербовая печать имеет круглую форму, в центре - малый Государственный Герб Украины, а по кругу надпись "Президент Украины".

Под гербом изображен орден князя Ярослава Мудрого. Черенок изготовлен из лабрадорита и украшен рельефным гербом и позолоченной верхушкой. Вес — 500 грамм.

Печать президента. Фото: nbuv.gov.ua

Такую печать используют для заверения подписей президента на документах, удостоверениях к наградам и посланиях иностранным лидерам.

Существует четыре экземпляра, один из которых - эталонный и не используется.

Булава президента

Булава президента изготовлена из позолоченного серебра и украшена орнаментом и драгоценными камнями. Весит 750 граммов, сделана из серебра и полностью покрыта позолотой. Кроме того, украшена 64 камнями — изумрудами и гранатами в золотой оправе.

Булава президента и шкатулка, в которой она хранится. Фото: oringo.com.ua

В ручку булавы спрятали трехгранный стилет - кинжал, из булатной стали с выгравированным позолотой латинским девизом Omnia reverturum - "Все возвращается". Он из булавы извлекается с помощью кнопки, украшенной изумрудом.

Футляр сделан из красного дерева с рельефным малым Государственным Гербом.

Во время инаугурации флаг, знак, печать и булаву передают новоизбранному президенту после принятия присяги. Хранят эти символы в кабинете президента в Киеве.

Использование официальных символов возможно только с разрешения президента и контролируется соответствующими службами Офиса президента.

