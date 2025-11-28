Символів президента України — коли затверджено, з чого виготовлено та що ховається у булаві

Володимир Зеленський на інавгурації з булавою та знаком президента. Фото: УНІАН

В Україні сьогодні відзначають 26 річницю затвердження державних символів глави держави: прапора (штандарта), Знака президента України, Гербової печатки та Булави. Їх було встановлено указом президента Леоніда Кучми № 1507/99.

Новини.LIVE зібрали все, що відомо про історію української символіки.

Прапор (штандарт) президента

Штандарт президента — синє квадратне полотно із зображенням малого Державного Герба України у центрі. Край полотна прикрашений золотистим кантом і бахромою. Держак виготовлений з дерева, а його верхівка виконана у формі кулі з оніксу з декоративним рельєфом із металу.

Штандарт президента України. Фото: НАН

Лицьова та зворотна сторони прапора однакові. Існує оригінал і кілька копій, які використовуються для різних цілей. На оригіналі на верхівці древка закріплена срібна пластина з ім’ям, прізвищем та по батькові президента, а також датою його присяги народу. Після завершення терміну повноважень ця пластина передається на зберігання до Департаменту державних нагород.

Копії прапора піднімають на щоглах біля резиденції президента в Києві, встановлюють у ложі під час сесій Верховної Ради та використовують на транспорті президента. Під час загальнонаціонального трауру прапор приспускають, а на копіях додають чорну стрічку.

Знак президента

Знак президента складається з медальйона-підвіски, шести емальованих медальйонів і дванадцяти декоративних ланок. Зроблений із білого та жовтого золота 585 проби. Важить майже 400 грамів.

Знак президента. Фото: pl.oblast.online

Центральний медальйон містить рельєф малого Державного Герба на синьому фоні. Інші медальйони демонструють історичні герби та символи українських державних утворень, а декоративні ланки прикрашені стилізованими гілками калини.

Носять цей знак на шиї під час прийомів іноземних делегацій, вручення державних нагород і на офіційних заходах згідно з протоколом.

Гербова печатка

Гербова печатка має круглу форму, у центрі — малий Державний Герб України, а по колу напис "Президент України".

Під гербом зображено орден князя Ярослава Мудрого. Держак виготовлено з лабрадориту та прикрашений рельєфним гербом і позолоченою верхівкою. Вага — 500 грам.

Печатка президента. Фото: nbuv.gov.ua

Таку печатку використовують для засвідчення підписів президента на документах, посвідченнях до нагород і посланнях іноземним лідерам.

Існує чотири примірники, один з яких — еталонний і не використовується.

Булава президента

Булава президента виготовлена з позолоченого срібла і прикрашена орнаментом та дорогоцінним камінням. Важить 750 грамів, зроблена зі срібла і повністю покрита позолотою. Крім того, прикрашена 64 каменями — смарагдами та гранатами в золотій оправі.

Булава президента та скринька, у якій вона зберігається. Фото: oringo.com.ua

У ручку булави сховали тригранний стилет — кинджал, із булатної сталі з вигравіруваним позолотою латинським девізом Omnia reverturum — "Все повертається". Він із булави витягується за допомогою кнопки, прикрашеної смарагдом.

Футляр зроблений з червоного дерева з рельєфним малим Державним Гербом.

Під час інавгурації прапор, знак, печатку та булаву передають новообраному президенту після складання присяги. Зберігають ці символи у кабінеті президента в Києві.

Використання офіційних символів можливе лише за дозволом президента і контролюється відповідними службами Офісу президента.

