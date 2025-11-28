Символів президента України — коли затверджено, з чого виготовлено та що ховається у булаві

Булава з секретом — що відомо про символи президента
В Україні сьогодні відзначають 26 річницю затвердження державних символів глави держави: прапора (штандарта), Знака президента України, Гербової печатки та Булави. Їх було встановлено указом президента Леоніда Кучми № 1507/99.
Прапор (штандарт) президента
Штандарт президента — синє квадратне полотно із зображенням малого Державного Герба України у центрі. Край полотна прикрашений золотистим кантом і бахромою. Держак виготовлений з дерева, а його верхівка виконана у формі кулі з оніксу з декоративним рельєфом із металу.
Лицьова та зворотна сторони прапора однакові. Існує оригінал і кілька копій, які використовуються для різних цілей. На оригіналі на верхівці древка закріплена срібна пластина з ім’ям, прізвищем та по батькові президента, а також датою його присяги народу. Після завершення терміну повноважень ця пластина передається на зберігання до Департаменту державних нагород.
Копії прапора піднімають на щоглах біля резиденції президента в Києві, встановлюють у ложі під час сесій Верховної Ради та використовують на транспорті президента. Під час загальнонаціонального трауру прапор приспускають, а на копіях додають чорну стрічку.
Знак президента
Знак президента складається з медальйона-підвіски, шести емальованих медальйонів і дванадцяти декоративних ланок. Зроблений із білого та жовтого золота 585 проби. Важить майже 400 грамів.
Центральний медальйон містить рельєф малого Державного Герба на синьому фоні. Інші медальйони демонструють історичні герби та символи українських державних утворень, а декоративні ланки прикрашені стилізованими гілками калини.
Носять цей знак на шиї під час прийомів іноземних делегацій, вручення державних нагород і на офіційних заходах згідно з протоколом.
Гербова печатка
Гербова печатка має круглу форму, у центрі — малий Державний Герб України, а по колу напис "Президент України".
Під гербом зображено орден князя Ярослава Мудрого. Держак виготовлено з лабрадориту та прикрашений рельєфним гербом і позолоченою верхівкою. Вага — 500 грам.
Таку печатку використовують для засвідчення підписів президента на документах, посвідченнях до нагород і посланнях іноземним лідерам.
Існує чотири примірники, один з яких — еталонний і не використовується.
Булава президента
Булава президента виготовлена з позолоченого срібла і прикрашена орнаментом та дорогоцінним камінням. Важить 750 грамів, зроблена зі срібла і повністю покрита позолотою. Крім того, прикрашена 64 каменями — смарагдами та гранатами в золотій оправі.
У ручку булави сховали тригранний стилет — кинджал, із булатної сталі з вигравіруваним позолотою латинським девізом Omnia reverturum — "Все повертається". Він із булави витягується за допомогою кнопки, прикрашеної смарагдом.
Футляр зроблений з червоного дерева з рельєфним малим Державним Гербом.
Під час інавгурації прапор, знак, печатку та булаву передають новообраному президенту після складання присяги. Зберігають ці символи у кабінеті президента в Києві.
Використання офіційних символів можливе лише за дозволом президента і контролюється відповідними службами Офісу президента.
