Референдум за незалежність 1991 року — результати голосування та їх значення

День, коли вирішила нація — як Україна стала незалежною
Рівно 34 роки тому, 1 грудня 1991 року, українці своїм голосуванням остаточно підтвердили історичний вибір — незалежність України. На загальнонаціональному референдумі більшість громадян підтримала Акт проголошення незалежності, ухвалений Верховною Радою 24 серпня.
Результати референдуму 1991 року
У бюлетені було єдине питання — чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України. Тоді позитивно відповіли 90,32% виборців.
Референдум проводився у 27 адміністративно-територіальних одиницях — 24 областях, Автономній Республіці Крим та містах Київ і Севастополь. У голосуванні взяли участь 84,18 % громадян, які мали право голосу, тобто 31 891 742 виборці. Із них 28 804 071 особа (90,32 %) висловилися за незалежність. Було створено 34 093 дільниць для голосування.
Нижче публікуємо дані, як голосували на референдумі в кожній області України.
Тоді, 1 грудня 1991 року, найбільшу кількість голосів на підтримку незалежності України було набрано у Донецькій області, яку станом на сьогодні тимчасово частково окупувала Росія.
Лише після референдуму Україну почали визнавати інші держави світу. Першими стали Польща та Канада, які визнали її 2 грудня 1991 року.
Результати референдуму мали ключове значення — вони надали легітимності Акту проголошення незалежності України в очах світової спільноти.
Перші вибори президента
Зазначимо, що одночасно з референдумом проходили перші в історії незалежної України вибори президента. Тому кожен громадянин, який голосував, отримував два бюлетені. Водночас на виборах президента України переміг Леонід Кравчук, набравши 61,59% голосів.
