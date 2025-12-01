Референдум за незалежність 1991 року — результати голосування та їх значення

Агітація напередодні референдуму за незалежність України. Фото: AP

Рівно 34 роки тому, 1 грудня 1991 року, українці своїм голосуванням остаточно підтвердили історичний вибір — незалежність України. На загальнонаціональному референдумі більшість громадян підтримала Акт проголошення незалежності, ухвалений Верховною Радою 24 серпня.

Результати референдуму 1991 року

У бюлетені було єдине питання — чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України. Тоді позитивно відповіли 90,32% виборців.

Референдум проводився у 27 адміністративно-територіальних одиницях — 24 областях, Автономній Республіці Крим та містах Київ і Севастополь. У голосуванні взяли участь 84,18 % громадян, які мали право голосу, тобто 31 891 742 виборці. Із них 28 804 071 особа (90,32 %) висловилися за незалежність. Було створено 34 093 дільниць для голосування.

Нижче публікуємо дані, як голосували на референдумі в кожній області України.

Тоді, 1 грудня 1991 року, найбільшу кількість голосів на підтримку незалежності України було набрано у Донецькій області, яку станом на сьогодні тимчасово частково окупувала Росія.

Лише після референдуму Україну почали визнавати інші держави світу. Першими стали Польща та Канада, які визнали її 2 грудня 1991 року.

Мітинг на площі біля ВРУ у день ухвалення Акта проголошення незалежності України. Фото: Укрінформ

Результати референдуму мали ключове значення — вони надали легітимності Акту проголошення незалежності України в очах світової спільноти.

Перші вибори президента

Зазначимо, що одночасно з референдумом проходили перші в історії незалежної України вибори президента. Тому кожен громадянин, який голосував, отримував два бюлетені. Водночас на виборах президента України переміг Леонід Кравчук, набравши 61,59% голосів.

Леонід Кравчук. Фото: УНІАН

