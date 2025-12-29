Видео
Україна
Референдум относительно мирного плана — Зеленский назвал проблему

Референдум относительно мирного плана — Зеленский назвал проблему

Дата публикации 29 декабря 2025 15:44
Референдум Украины — Зеленский объяснил, почему не все положительно относятся к его проведению
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о проведении референдума и отметил, что не все положительно относятся к его проведению.

"А 20-пунктный план, считаем, нужно одобрить на референдуме. Это сильнейшая историческая подпись силы этого документа, и очень хотелось бы это сделать. Безусловно, не все положительно к этому относятся. Потому что это точно ведет к открытому волеизъявлению не одного человека, не 450 человек. Это речь о миллионах людей", — сказал президент.

Владимир Зеленский
Автор:
Мария Коробова
