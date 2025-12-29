Украина допускает создание четырехсторонней рабочей группы для переговоров

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможном создании рабочих групп после телефонного разговора между представителями России и США. По его словам, украинско-американская рабочая группа уже действует и продемонстрировала конкретные результаты. Однако, рабочая группа может расшириться.

Новость дополняется...

