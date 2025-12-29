Видео
Главная Новости дня РФ имеет похожую позицию — Зеленский высказался о референдуме

РФ имеет похожую позицию — Зеленский высказался о референдуме

Дата публикации 29 декабря 2025 11:11
Зеленский прокомментировал позицию РФ относительно прекращения огня
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления России о прекращении огня для проведения референдума. По его словам, Украине безразлично к тому, что говорит российская сторона, поскольку ее слова часто не совпадают с реальными действиями. Зеленский отметил, что все сигналы со стороны России свидетельствуют о нежелании прекращать огонь. В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают работу над этим вопросом.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский США переговоры референдум Россия мирный план
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
