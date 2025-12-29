Зеленский прокомментировал позицию РФ относительно прекращения огня

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления России о прекращении огня для проведения референдума. По его словам, Украине безразлично к тому, что говорит российская сторона, поскольку ее слова часто не совпадают с реальными действиями. Зеленский отметил, что все сигналы со стороны России свидетельствуют о нежелании прекращать огонь. В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают работу над этим вопросом.

