Зеленський прокоментував позицію РФ щодо припинення вогню

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви Росії щодо припинення вогню для проведення референдуму. За його словами, Україні байдуже до того, що говорить російська сторона, оскільки її слова часто не збігаються з реальними діями. Зеленський зазначив, що всі сигнали з боку Росії свідчать про небажання припиняти вогонь. Водночас він підкреслив, що Сполучені Штати продовжують роботу над цим питанням.

Новина доповнюється...

