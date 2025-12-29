Відео
Головна Новини дня Росія має схожу позицію — Зеленський висловився про референдум

Росія має схожу позицію — Зеленський висловився про референдум

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 11:11
Зеленський прокоментував позицію РФ щодо припинення вогню
Термінова новина

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви Росії щодо припинення вогню для проведення референдуму. За його словами, Україні байдуже до того, що говорить російська сторона, оскільки її слова часто не збігаються з реальними діями. Зеленський зазначив, що всі сигнали з боку Росії свідчать про небажання припиняти вогонь. Водночас він підкреслив, що Сполучені Штати продовжують роботу над цим питанням.

Новина доповнюється...

Читайте також:
Володимир Зеленський США переговори референдум Росія мирний план
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
